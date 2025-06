Carlos Sainz hace rugir el futuro Madring y se da un baño de masas en la puesta de largo de la Fórmula 1 en la capital

Prometía ser el evento del año y ha cumplido con las expectativas. La puesta de largo del futuro Madring ha estado a la altura y ha hecho vibrar a más de 80.000 asistentes gracias a un Carlos Sainz totalmente entregado, que ha paseado a toda velocidad su monoplaza Williams FW45 por la parte urbana del circuito de Fórmula 1 que se está construyendo en la capital.

El piloto ha asegurado que esto solo ha sido "un aperitivo de lo que se viene" en 2026 cuando Madrid acoja el GP de España 45 años después. "Va a ser algo increíble", ha vaticinado el madrileño, porque "Madrid tiene mucho que enseñar al mundo y cuando organiza algo lo da absolutamente todo, será un éxito".

"Confío ciegamente en el proyecto, Madrid será una referencia para el futuro", ha declarado muy seguro el embajador de Madring en una rueda de prensa realizada antes de la exhibición, que ha prometido un circuito "con mucho carácter y con curvas que transmitan, de la vieja escuela". "Que tenga parte urbana y más abierta como un circuito tradicional le da carácter, tiene cosas que no vemos en los circuitos nuevos y esta es la manera en la que Madring se hará un hueco en la F1", ha destacado.

"Circuitos como Bakú y Singapur no tienen mucho carácter, pero luego las carreras son divertidas y por eso no nos quejamos de esos circuitos. No todos tienen que ser Mónaco, Suzuka... Ahora vamos a circuitos que aunque no sean los mejores del mundo, tienen éxito. Nos gusta viajar a México, Miami o Las Vegas porque sabemos que atraen negocio, y Madrid puede ser esto", ha remarcado.

Con respecto a la rivalidad con Cataluña, el piloto ha señalado que "Madrid y Barcelona son compatibles". "Vamos a correr en los dos circuitos el año que viene, y eso me enorgullece, tener dos carreras en mi país es increíble. No sabemos si lo vamos a poder seguir teniendo o no, yo a Barcelona le deseo lo mejor, ojalá siga en el calendario, ojalá pueda seguir teniendo dos carreras en mi casa durante toda mi carrera", ha enfatizado.

Sobre Fernando Alonso, que ha sido nombrado embajador del GP de España en Barcelona, Carlos Sainz ha declarado que siempre le estará agradecido porque le ayudó mucho en el inicio de su carrera. Por ello, pese a la rivalidad entre ambos, "si entre los dos podemos empujar lo máximo posible para que España tenga dos carreras, mejor para Barcelona y Madrid", ha zanjado.

Puesta de largo de Madring

Después de dedicar unos minutos a los medios de comunicación, el madrileño se ha enfundado el mono y se ha subido a su monoplaza Williams FW45 para deleitar a los más de 80.000 asistentes al evento gratuito. Pero Sainz no ha estado solo, también han hecho vibrar las calles de Ifema los jóvenes pilotos Pepe Martí, promesa catalana del Red Bull Junior Team y que compite en Fórmula 2 con el equipo español Campos Racing, y Mari Boya, también del Campos Racing, pero en la categoría de F3.

Desde las 18.55 horas -un número elegido a propósito porque es clave para Sainz- los tres monoplazas se han lanzado al asfalto y han recorrido durante casi una hora parte de lo que será el futuro circuito. El roadshow, de un 1,1 kilómetros de longitud, se encontraba en paralelo al recinto ferial de Ifema, atravesando la calle Ribera del Sena, una parte de la avenida del Partenón y la avenida de la Capital de España.

Carlos Sainz, en acción en las calles de Madring. Foto: Europa Press.

No ha faltado la alta velocidad, los famosos donuts, los acelerones, el ruido ensordecedor -obviamente-, los trompos y hasta los pequeños incidentes, como el de Mari Boya, que en un momento del recorrido ha sufrido un golpe y ha tenido que regresar momentáneamente a los boxes tras perder el alerón.

Además del público totalmente entregado, decenas de famosos han animado a los tres pilotos desde las gradas habilitadas sobre la carretera. Rostros como el del exfutbolista del Real Madrid, Roberto Carlos, el futbolista Fede Valverde, los jugadores de baloncesto Sergio Llull y 'Edy' Tavares, el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, el actor Miguel Ángel Silvestre o el presentador de televisión Arturo Valls se han dejado ver por Ifema.

Mode push ??? pic.twitter.com/eYoHyYsFUf — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) June 7, 2025

La de hoy ha sido la verdadera puesta de largo de lo que será el futuro de la Fórmula 1 de Madrid. Además de la exhibición, Ifema ha acogido el primer 'tardeo' de Madring, que ha contado con una 'fanzone' junto a varios puestos de comida y bebida, tiendas de 'merchandising' de la F1 y otras actividades deportivas.

Para pasar con nota esta prueba de fuego, a falta de conocer la versión de las asociaciones vecinales y ecologistas, la organización de Madring ha reforzado el transporte público, tanto el Metro como los autobuses de la EMT, ha cerrado el parking de Ifema para contar con un mayor espacio para los asistentes y evitar el colapso del tráfico en las calles cercanas y ha desplegado un dispositivo de seguridad ante la circulación de los monoplazas de F1 por las calles de la ciudad. Como ha dicho Sainz, esto solo ha sido un aperitivo de lo que le espera a Madrid en 2026, pero la capital ya está completamente preparada para convertirse en la meca de la velocidad.