Adiós al motor de combustión: este país europeo ya prohíbe su venta mientras otros ya fijan su fecha de caducidad

El futuro del coche de combustión está más en cuestión que nunca. De hecho, son muchos los que aseguran que su fecha de caducidad está próxima. La lucha contra el cambio climático y el auge del vehículo eléctrico empujan este modelo de transporte al desuso. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo le queda realmente?

Noruega ha sido el primero en dar el gran paso. En 2022, su Gobierno anunció que a partir de 2025 quedaría prohibida la venta de coches de gasolina y diésel, y ese plazo se ha cumplido a rajatabla.

Desde el pasado 1 de enero, los concesionarios noruegos ya no ofertan modelos con motor de combustión. No obstante, los vehículos de este tipo ya existentes siguen circulando con normalidad, pero ya no pueden comprarse ni venderse.

El adiós del coche de combustión

La transición era más que previsible. En 2023, los eléctricos fueron los más vendidos y en 2024 alcanzaron el 88,9% de las matriculaciones en Noruega. Para impulsar este cambio, el país ha desplegado una amplia red de cargadores y ofrecido incentivos como la exención del IVA, el impuesto de matriculación o rebajas en peajes.

No obstante, Noruega no es la única. Reino Unido, Canadá y California ya planean vetar los coches de combustión en 2030, mientras que la Unión Europea y Japón se han fijado el horizonte en 2035.

Por su parte, China apunta al 2040 y Corea del Sur a 2050. A pesar de ser ambos países grandes fabricantes de eléctricos, lo cierto es que razones políticas y económicas hacen que los plazos se dilaten.

Lo que sí que vemos desde ya son restricciones al tránsito de coches de combustión. Desde el 1 de enero, Estocolmo prohíbe su entrada en el centro, y lo mismo sucede en Hamburgo. Londres, por su parte, aplica un peaje de 15 libras en la zona de Congestion Charge y cobra 12,50 libras para acceder a la ULEZ (Zona de Bajas Emisiones).

En el caso concreto de España, Madrid y Barcelona tratan de imponer medidas similares, aunque en la capital el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló las ZBE por no considerar el impacto económico sobre colectivos vulnerables, permitiendo que muchos vehículos sin etiqueta medioambiental sigan circulando hasta nuevo aviso.