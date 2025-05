Carlos Sainz lo confirma: "Los que saben de Fórmula 1 yo creo que sabrán por qué Red Bull no me quería"

"Los que saben de Fórmula 1 yo creo que sabrán por qué Red Bull no me quería", así respondía Carlos Sainz, actual piloto de Williams, al ser preguntado por Josep Pedrerol en El Cafelito por si existió la posibilidad de firmar por la escudería de bebidas energéticas.

Ante estas declaraciones muchas han sido las teorías que han ido saliendo con respecto al motivo por el que no firmó por Red Bull. Algunos apuntan a que el propio Versteppen no lo quería en el equipo, otros señalan a su pasado en el equipo austríaco.

Pues bien, para conocer el verdadero motivo tenemos que remontarnos a 2015. Este año Sainz compartió equipo con Max Verstappen en Toro Rosso, con un duelo que acabó con un 5-6 a favor del neerlandés (teniendo en cuenta las carreras en las que ambos acabaron).

Antes del GP de España de 2016, Verstappen era ascendido a al primer equipo, Red Bull, en sustitución de Kyviat. Esa carrera pareció dar la razón a Helmut Marko, que fue quien tomó esa decisión, puesto que el neerlandés sumó su primera victoria en la Fórmula 1.

A pesar del ascenso de Max, Red Bull no quería desprenderse de Sainz y lo mantuvo en Toro Rosso, donde fulminó a Kyviat, algo que tampoco le sirvió para ascender al primer equipo porque el madrileño tenía el 'techo' de Daniel Ricciardo.

En 2017, concretamente en el GP de Austria, Sainz comenzó a mostrar signos claros de impaciencia: "Si no ocurre (correr con Red Bull en 2018), obviamente un cuarto año en Toro Rosso es improbable y no voy a cerrar la puerta a cualquier oportunidad".

Ese mismo fin de semana, Marko, Horner y Tost criticaron públicamente al español en lo que fue uno de los peores momentos de Sainz. En la temporada de 2018, el actual piloto de Williams se marchó cedido a Renault y ese mismo verano explotó la gran bomba del mercado: Ricciardo decidía marcharse a la escudería francesa al ver que Red Bull se estaba articulando en torno a Verstappen.

En ese momento, los austríacos se encontraban ante una situación inesperada, el australiano se iba y Gasly o Sainz debían ocupar su puesto. Sin embargo, el español ya contaba con un preacuerdo con McLaren. Por lo tanto, la salida de Carlos de la disciplina de las bebidas energéticas no fue del todo placentera.

"Hable con Red Bull, por supuesto. Red Bull no me quería. Por a o por b no se llegó a un acuerdo", afirmaba Sainz en la entrevista. Además, también aseguraba que él no habla con otros pilotos sobre contratos, haciendo ver que no sabe si Verstappen había opinado o no sobre su posible fichaje.

Carlos Sainz y su adiós a Ferrari

"Me enteré de aquella manera (sobre su salida de Ferrari). Un poco de rumor. Confirmándolo con mi jefe", comenta Carlos Sainz sobre su adiós de la escudería italiana tras el fichaje de Hamilton.

"Fue un palo para mí, para mi equipo, para mi familia. Me tocó seis meses de decidir a qué equipo me voy", continuaba. A pesar de ello el español responde lo siguiente al ser preguntado por si volvería a Ferrari: "Sí, en un futuro lejano".

Asimismo, el piloto de Williams también comentó la situación actual de su equipo, donde reconoció que este año lo han dejado de lado, en términos de desarrollo del coche, para focalizar el presupuesto de 2025 y 2026 en la nueva regulación, donde confían en tener un coche competitivo que les lleve a dar "otro paso adelante".

Lo cierto es que el proyecto de Williams tiene bastante buena pinta con un grupo de trabajo de 1.000 personas trabajando desde ya, y tomando ventaja con respecto a escuderías que continúan centradas en este año (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), en la nueva regulación de 2026, donde, además, contarán con el que desde el paddock apuntan que será el mejor motor: Mercedes.