Fernando Alonso sobre su futuro en la Fórmula 1: "No sé si correré en 2027"

Fernando Alonso ha dejado en duda su continuidad en la Fórmula 1: "Bueno, no sé si correré en 2027. De momento sólo tengo contrato para el 26. Lo decidiré el año que viene", dijo en una entrevista para EFE.

El piloto de Aston Martin lleva una temporada 2025 bastante frustrante. Ya no es sólo que la fortuna le haya sido esquiva en varias situaciones donde puntuar era una realidad, sino que también ciertos errores, como el cometido en el GP de Mónaco con el motor, dejan al bicampeón en 18º en la clasificación del mundial de pilotos.

Todo a 2026

El AMR25 no es un coche con el que optar a podios y victorias, y eso Alonso lo sabe. Por muchas mejoras que se introduzcan en el Aston Martin, equipos como McLaren, Red Bull, Mercedes o Ferrari siempre estarán por delante, por lo que el único consuelo de este 2025 sería poder entrar en puntos de manera regular.

Por este motivo, no sólo Fernando Alonso, sino que también Aston Martin mira con ansia el 2026, donde contarán con Honda como proveedor de motores, con un túnel de viento de ultimísima generación y con el gurú de la aerodinámica, Adrian Newey, diseñando lo que será el primer coche de la nueva normativa.

2026 será un año clave para el futuro del asturiano en la Fórmula 1. Hay muchas expectativas depositadas en dicho año y, sólo con un coche verdaderamente competitivo, que permita optar habitualmente a podios y victorias, podría hacer al bicampeón seguir en este deporte.

"No tenemos ningún dato fiable que nos pueda decir si vamos o no por el buen camino. Estamos trabajando en el coche del 2026, pero un poco sin ninguna referencia de otro coche; sólo lo que vemos del nuestro. Entonces, hay que confiar en nuestra gente, en nuestras instalaciones, en nuestros técnicos. En Newey, como dices, y eso quizá se la mayor seguridad. No tenemos nada fiable, pero sí que tenemos al mejor haciendo el coche. Eso tiene que ayudar, sí o sí", responde Alonso sobre el monoplaza de Aston Martin de la próxima temporada.

La escudería de Silverstone dispone de las herramientas necesarias para que 2026 sea un año donde puedan dominar, aunque ello no garantiza el éxito. De momento, la única certeza que tenemos hasta el momento es que Fernando Alonso estará en 2026 en la Fórmula 1.