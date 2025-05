Aston Martin llevará al GP de Mónaco la mejora definitiva: la clave que puede catapultar a Fernando Alonso hacia podios y victorias

"Tengo planeado estar en Mónaco... con el cuaderno". Estas eran las palabras de Adrian Newey en su primera entrevista como trabajador de Aston Martin. Por lo tanto, el genio de la aerodinámica se vestirá de verde este fin de semana en el GP de Mónaco, acompañado de Fernando Alonso.

Las actualizaciones introducidas en Imola significaron un considerable paso al frente de la escudería de Silverstone, que pasaron de ser último equipo en Miami a codearse con McLaren y Mercedes en ritmo de carrera durante las primeras vueltas.

"El paquete ha funcionado en curvas de baja, media y alta velocidad. Eso no lo conseguíamos desde el año pasado. El túnel de viento ha funcionado, el simulador ha funcionado, la preparación ha sido buena... todo eso ha elevado el nivel", aseguraba Andy Cowell, Team Principal de Aston Martin, en declaraciones recogidas por motorsport.com.

Sin embargo, y a pesar de que las piezas introducidas funcionaron, porque lo hicieron, tanto Alonso como Stroll no lograron acabar en zona de puntos debido, en gran parte, por la mala fortuna que tuvieron con la salida del Virtual Safety Car y el Safety Car. "Soy el piloto con más mala suerte del mundo", exclamaba el asturiano por radio.

Newey, la mejora definitiva para Mónaco

Más allá de las actualizaciones mostradas en Imola, Aston Martin llevará este fin de semana a lo que podría considerarse como la mejora definitiva, la clave que podría hacer alcanzar no sólo la 33, sino que también el tercero. La imagen que todo el mundo quería ver se hará realidad este fin de semana: Adrian Newey y Fernando Alonso juntos por las calles del Principado de Mónaco.

No nos engañemos, el aerodinamista británico lleva, desde que comenzó a trabajar en Silverstone, con el foco puesto en la nueva regulación de 2026. No es para menos, para entonces, Aston Martin dispondrá de un túnel de viento de tecnología punta calibrado (aunque no al 100%), motor Honda y como principal socio al proveedor de combustible sostenible: Aramco.

Sobre esta nueva normativa también habló Newey en su entrevista: "Mi opinión sobre la normativa del 26 es similar a la que tenía sobre el gran cambio normativo de 2022: al principio, pensaba que la normativa era tan prescriptiva que no ofrecía muchas posibilidades (al diseñador), pero luego empiezas a profundizar en los detalles y te das cuenta de que hay más flexibilidad para la innovación y los enfoques diferentes de lo que parece a primera vista".

Por lo tanto, y aunque el motor seguramente sea el elemento fundamental para el año que viene, el trabajo del mejor ingeniero de aerodinámica de la historia de la Fórmula 1 puede ser mejor que cualquier mejora y la clave para la lucha por podios y carreras. En el GP de Mónaco le veremos de verde por primera vez.