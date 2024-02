¿Te han multado en las Zonas de Bajas Emisiones? Así se recurre la sanción

El acceso no permitido a Madrid ZBE constituye una infracción grave y se sanciona con multa de 200 euros. En el caso de Barcelona, pueden ir desde los 100 euros por no tener acceso autorizado hasta los casi 2.000 euros por no cumplir con las jornadas de activación de protocolos anticontaminación.

Ahora bien, los límites de las ZBE deben estar claramente identificados a través de señales específicas en las que figuren las excepciones a la norma. A menudo cuentan con sistemas de control automatizados, como cámaras de reconocimiento de matrículas, para garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas.

Pero ¿cómo proceder si recibes en casa la notificación de una multa por circular sin permiso por una de las ZBE ya en marcha? Estos son los pasos que apunta el RACE si se cree que la sanción es errónea o injusta.

Revisa la notificación

Cuando recibes una multa, sea del tipo que sea, es esencial actuar con prontitud para que no se te agoten los plazos disponibles en caso de querer presentar un recurso. Por eso, una vez recibida, revisa cuidadosamente todos los detalles que se incluyan en la misma. En estas denuncias debe aparecer la señalización de la vía por la que se circula y a la que no se puede acceder, ya que en caso contrario habría base para recurrirla.

Alegación

La alegación es el primer paso para impugnar la multa. Este proceso debe llevarse a cabo en un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación o de su publicación en el Tablón Edictal Único. En la alegación, se pueden presentar argumentos basados en errores de procedimiento, inconsistencias en la documentación o cualquier otro motivo que pueda respaldar la anulación de la multa.

No obstante, recuerda que, al presentar cualquier alegación, estarás renunciando al descuento del 50% por pronto pago. Si la alegación es aceptada, la multa será anulada y el proceso finalizará.

Recurso de reposición

Si la alegación no tiene éxito, el siguiente paso es presentar un recurso de reposición: es lo que comúnmente se entiende por "recurrir una multa". Este procedimiento implica una revisión más detallada y puede requerir la presentación de pruebas adicionales. Puedes presentarlo en un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la desestimación de la alegación.

Recurso contencioso-administrativo

Si el recurso inicial es denegado, puede optarse por presentar un recurso contencioso-administrativo. Este paso implica acudir a los tribunales y puede requerir la asistencia de un abogado especializado en derecho administrativo. Es importante tener en cuenta que este proceso puede ser más complejo y costoso, pero ofrece la posibilidad de una revisión imparcial e independiente.