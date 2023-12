Las Zonas de Bajas Emisiones enfurecen a los conductores

España no es el único país de Europa que ya cuenta con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Alrededor de 26 países del Viejo Continente ya han impuesto restricciones de acceso a las ciudades más grandes de cada nación. Se calcula que para 2025 habrán más de 500 ZBE en el continente.

Italia es uno de los países que tiene más restricciones de tráfico, ya no solo de ZBE pero también de los denominados Planes de Emergencia (Schemi di emergenza), con diferentes normas y plazos, y hasta sistemas de peaje urbano en Milán y Palermo. Además, el país cuenta con más de 200 cámaras para regular el acceso del tráfico.

Algo que no ha sentado muy bien a los ciudadanos de la capital italiana. Es más, según un vídeo publicado por SocialDrive en la red social X, un vecino de Roma decidió subirse a un semáforo para destrozar una de las cámaras que regulan la Zona de Bajas Emisiones de "la Ciudad Eterna".

Se sube a un poste para destrozar una cámara de bajas emisiones



España se pone seria

Madrid es una de las ciudades de nuestro país que aumentará las restricciones de movilidad en unos pocos días. El 31 de diciembre de será el último día en el que los conductores con coches que no cuenten con etiqueta medioambiental (etiqueta A) y no estén empadronados en Madrid podrán circular por cualquier punto de la ciudad.

Una restricción que se ampliará a los vehículos que estén empadronados en la capital a partir del 31 de diciembre de 2024. En el caso de las motos, si no cuentan con distintivo medioambiental (residentes y no residentes), se les prohibirá circular a partir del 1 de enero de 2025. Cabe recordar que el acceso no permitido a Madrid ZBE constituye una infracción grave y se sanciona con multa de 200 euros.

En el caso de Barcelona, su ZBE se puso en marcha el 1 de enero de 2020 y comprende la capital y los municipios de Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Esplugues de Llobregat. Las restricciones en la Ciudad Condal están activas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde.

Las multas por saltarse las restricciones de tráfico en Barcelona pueden ir desde los 100 euros por no tener acceso autorizado pese a que el vehículo cumpla con las condiciones para poder entrar a la ZBE hasta los casi 2.000 euros por no cumplir con las jornadas de activación de protocolos anticontaminación.