Las pistas que vaticinan la llegada de una gigafactoría de Tesla a España: esta sería su ubicación

La llegada de Tesla a España parece estar más cerca, o al menos ya tiene la parcela en Cheste. El pasado mes de agosto, la prensa de nuestro país se volcó a las supuestas intenciones de Tesla de instalar una gigafactoría en Valencia. Un acontecimiento que tomó fuerza por la inversión de más de 4.500 millones de euros. Sin embargo, no llegó a puerto en esa instancia tras un mar de polémicas políticas, mediáticas y un escenario totalmente hermético por los que conforman la negociación. Hoy, tras cinco meses, surgen nuevas pistas que podrían apuntar a este exponencial desembarco.

Desde junio de 2023, la compañía capitaneada por Elon Musk mantenía contactos con la Generalitat Valenciana para llevar a cabo la millonaria inversión que daría pie a la segunda planta de Tesla en territorio comunitario, tras la inauguración de la gigafactoría de Berlín.

Pese a ello, la "negociación confidencial" se vio truncada por la exposición mediática que hizo "enfurecer" a la gerencia de Tesla ya que esperaban que fuera de carácter privado. En agosto, sin embargo, fuentes del sector logístico revelaron a Levante-EMV que se estaba "acelerando" el proceso de expropiación del suelo en Cheste, en la provincia de Valencia, para "levantar" la nueva planta de Musk.

Movimiento en la administración valenciana

Así rezaba la publicación: "La Administración ha acelerado la expropiación del suelo escogido por Tesla para su gigafactoría de coches eléctricos y baterías. Acaban de aprobar el nuevo polígono y de hecho ya están expropiando el terreno. El suelo está muy bien conectado. Tienen a diez minutos la conexión con la autovía de Alicante y Barcelona está en plena carretera de Madrid y hay tren. Cheste tiene mejor ubicación que Sagunt por las conexiones por carretera y por su cercanía al puerto. Tesla también podría utilizar el puerto de Sagunt, pero lo más normal es que se vayan al de Valencia".

Las pistas que revelaban las negociaciones, y que señalaron las fuentes al medio valenciano, estaban vinculadas a que el Consell había aprobado en "tiempo récord" la Declaración Ambiental y Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste y que había "recortado los plazos de expropiación" del suelo en meses (que suelen realizarse en un periodo de un año y medio).

Según información a la que tuvo acceso Levante-EMV, la negociación por ese entonces se habría cerrado con un "acuerdo de intenciones" en la espera de la decisión final de la firma. Al respecto, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, declaró a la prensa que "oficialmente negociaciones no hay, siempre puede haber conversaciones y tratamos de llevarlas con privacidad, que no con secretismo, tratando de llevar al mejor puerto cualquier inversión que pueda venir a la Comunitat Valenciana".

Las nuevas pistas de la negociación

Tras cinco sigilosos meses, surgen nuevas pistas de esta importante negociación. Y es que, según señala El Español "Tesla tiene el suelo preparado, el ordenamiento definido y un contexto legal que le permitirá mantener en secreto los detalles de su iniciativa". Sobre este último punto, se trata de un "cambio legal" que suprime la exposición pública de las grandes inversiones. Todos, elementos que dan atisbos de un próximo desembarco de la firma de coches eléctricos en el municipio valenciano.

Para no cometer el error de antes y no "arruinar" la negociación, las cláusulas del Gobierno de Carlos Mazón apuntan a "reforzar" la confidencialidad. Un punto que se aprecia en la ley impuesta para no revelar el proyecto, según explica el medio.

Volkswagen ya llegó a tierras valencianas

Sin embargo, aún falta que el CEO de Tesla, Elon Musk, decida cerrar el acuerdo para llevar a cabo la millonaria inversión que daría pie a la instalación de la gigafactoría en tierras valencianas, tal como lo hizo Volkswagen, con su primera planta de baterías para coches eléctricos que se está construyendo en Sagunto. Por lo pronto, ni él ni la gerencia de la compañía norteamericana, han dado declaraciones ni han confirmado esta información.