Fuera mitos: Tesla es líder en eléctricos, en accidentes… pero se incendian 60 veces menos que los coches de gasolina

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. los coches eléctricos se han incendiado (porcentualmente a sus ventas) 60 veces menos que los coches de gasolina.

Ni tan buenos, ni tan malos, simplemente, los eléctricos son distintos: la transición al eléctrico se ha convertido en una disrupción, para la industria y para los compradores. Así, cada nueva información polariza más a convencidos y a detractores.

Terminaba 2023 con una palada más para quienes quieren enterrar al vehículo eléctrico: los conductores de los Tesla en EE.UU. eran los que se veían involucrados en mayor número de accidentes. Sugería el informe que estos coches atraían a los conductores más arriesgados, mientras que los conductores de BMW era quienes más se accidentaban estando ebrios (en Estados Unidos, recordemos). Tesla, según los medios consultados, no respondió a sus peticiones de alguna explicación plausible.

Los eléctricos no se incendian

El apoyo a Tesla y al resto de fabricantes de coches eléctricos llegó de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU., con cuyos datos la aseguradora AutoinsuranceAZ concluyó que los coches eléctricos se incendiaban 60 veces menos que los coches de gasolina, en relación a sus ventas. Sorpresa mayúscula, pues el riesgo de incendio es una de las causas más esgrimidas por los opositores al coche eléctrico.

Estas situaciones de incendio resultar ser menos comunes de lo que parece, a pesar de la abundante presencia de videos en las redes. Eso sí, resulta mucho más difícil extinguir un fuego de un batería de litio. Existen soluciones de extinción eficaces, pero por el momento pocos bomberos cuentan con el equipamiento especializado para vehículos eléctricos.

Equipo especializado de Rosenbauer para extincio?n de bateri?as de un vehi?culo ele?ctrico.

Del mismo modo, las llamadas a revisión por riesgo de incendio estudiadas durante 2020 fueron mucho más numerosas en el caso de los coches de gasolina, que en coches eléctricos. Eso sí, era equipamiento eléctrico de los coches de gasolina la principal causa del riesgo potencial.

De las conversaciones con técnicos de los fabricantes de los automóviles, se desprende que la seguridad de las baterías es uno de los aspectos que más preocupa y en la que más esfuerzos se concentran. En ocasiones, la prestación misma y la velocidad de recarga se ven afectadas para preservar la seguridad.

Un coche no es un "patinete grande"

Un claro contraste es la siniestralidad de algunos patinetes eléctricos, a los que hay ciudades que prohíben su acceso a los transportes públicos, como Barcelona o Madrid, por su potencial de incendio. Según los técnicos, en los automóviles la gestión de la batería está a cargo de un verdadero ordenador que vigila la temperatura de las celdas y es capaz de gestionar el funcionamiento de las mismas en caso de situaciones anómalas o peligrosas.

En el caso de los patinetes eléctricos, los sistemas de gestión de las baterías son básicos, cuando no alterados por los propios usuarios para aumentar las prestaciones del vehículo. Las regulaciones de carácter técnico a los patinetes eléctricos no se han hecho esperar. Desde este mes de enero ya solo se pueden comercializar marcas y modelos certificados, que figuren inscritos en la web de la DGT. Y esto se hace extensivo a los patinetes ya existentes, aunque a estos Vehículos de Movilidad Personal no certificados se les concede una moratoria de tres años.