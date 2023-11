El Dacia Duster 2024 solo se venderá con etiqueta ECO: dice adiós al gasolina y al diésel

Tercera generación para todo un superventas. El Dacia Duster 2024 se electrifica y llega con versión híbrida y tracción a las cuatro ruedas. En junio arrancará su comercialización con un precio que no superará los 20.000 euros.

Desde la llegada del Dacia Duster al mercado a principios de 2010 (en 2017 llegó la segunda generación), se han vendido ya mas de 2,2 millones de unidades de este SUV que ha sido todo un éxito en el mercado europeo. En nuestro país es el segundo modelo más vendido de Dacia, tras el Sandero, y en el acumulado enero-octubre ha matriculado 9.887 unidades, un 12,1% más respecto del mismo periodo de 2022.

La receta que Dacia emplea en este SUV es la misma que en el resto de su gama: un buen precio, una estética agradable, muy mejorada desde que modificó el diseño de su emblema, buenas prestaciones y una variante 4x4. La marca asegura que el nuevo Duster seguirá fiel al posicionamiento "value for money" de Dacia, con las tarifas más accesibles de su segmento, para ofrecer la mejor relación valor/precio del mercado. Desde la marca dicen que la versión base del nuevo Duster no superará los 20.000 euros.

El diseño del nuevo Dacia Duster 2024 fue revelado en parte hace ya dos años cuando la marca nos mostró el Bigster, un concepto que adelantaba la dirección que en diseño iban a adoptar los futuros modelos de la marca. Así, esta tercera generación del Duster retoma las características principales de este concepto, y adopta líneas más musculosas de las dos generaciones anteriores. El Duster 2 no evolucionó mucho con respecto a su antecesor, pero esta nueva entrega sí que sorprende, aunque mantiene el ADN de la marca.

El nuevo Duster no crece

En tamaño, no varía: sigue son sus 4,34 metros de largo, aunque su altura pierde dos centímetros (de 1,68 a 1,66 metros), dándole así un aspecto más robusto y musculoso. Para la versión XXL, habrá que esperar en 2025 al Bigster, que también será un estricto 5 plazas, ya que la dirección no ha validado el coste adicional necesario para la instalación de un banco en la tercera fila.

En el frontal, cobra protagonismo una generosa parrilla y una franja negra que conecta las ópticas y resalta el nuevo logo. El capó, muy horizontal, muestra una doble abolladura. Ahora, las protecciones laterales de los bajos de la carrocería y de los pasos de rueda, las piezas distintivas, los triángulos del paragolpes delantero y el faldón del paragolpes trasero están fabricados con un nuevo material robusto, que incluye hasta un 20% de material reciclado.

Visto desde atrás, el portón, muy vertical en la parte inferior, ofrece un acceso más amplio en el maletero, mientras que la luneta trasera, de superficie reducida y ahora muy inclinada, retoma los laterales recortados tradicionales del SUV rumano.

Un interior muy renovado

El interior cambia de manera radical. Nuevo salpicadero, ahora muy vertical, y nueva configuración de la pantalla de instrumentación, a color, personalizable y de 7 pulgadas, que es digital en la versión Expression, ya que en el acabado básico Essential muestra relojes de agujas. La pantalla central pasa de 8 10,1 pulgadas y está orientada 10° hacia el conductor. Esta gran pantalla está disponible en dos versiones: Media Display con replicación inalámbrica de smartphones (Apple Carplay y Android Auto) y Media Nav Live con navegación integrada. Incorpora nuevo pomo de la caja automática, muy ergonómico, y el volante llega ahora achatado en los dos extremos, con el logo de Dacia en lugar del nombre de la marca. Los plásticos duros siguen estando presentes en el SUV.

Los cinco ocupantes se beneficiarán de nuevas tapicerías (incluido un textil azul estilo vaquero en Journey y la renovación del nuevo MicroCloud, más resistente y lavable en Extreme), así como del sistema YouClip, un sistema de seis puntos de fijación distribuidos en el vehículo que nos permitirá enganchar el teléfono, el accesorio 3 en 1 (lámpara, gancho o portavasos) o cualquier otro objeto de forma segura.

En materia de asistentes de seguridad, el Duster 2024 llega equipado, según versiones, con frenada automática de emergencia con detección de peatones y vehículos de dos ruedas, reconocimiento de señales de tráfico con alerta de exceso de velocidad, aviso y mantenimiento en el carril, control de somnolencia o asistencia al aparcamiento trasero y señal de parada de emergencia. El control/limitador de crucero es de serie en todas las versiones, así como el encendido automático de las luces de cruce. El cambio automático entre luces bajas y altas es de serie en Extreme y Journey.

Motores para el Dacia Duster 2024

El nuevo dacia Duster dice adiós a las versiones gasolina y diésel, para comenzar a andar en el terreno de la electrificación (todos con etiqueta ECO), sin abandonar la versión propulsada por GLP (representa más de un tercio de las ventas de la gama actual), aunque este se sustituye por el pequeño tres cilindros 1.0 ECO-G 100. Esta unidad de combustible dual es lo más destacado del Sandero, Jogger e incluso Duster y permite funcionar con combustible por menos de 1 euro/litro. De momento no conocemos las prestaciones anunciadas, ni el consumo, ni las emisiones de CO2. Esta mecánica llega asociada a una caja de cambios mecánica de seis velocidades y disponible únicamente en versión 4x2.

Novedosa mecánica en el nuevo Duster es el motor Hybrid 140 apareció en el Jogger, y que va a permitir a Dacia ofrecer por vez primera un Duster totalmente híbrido. Al igual que el mencionado Jogger se trata de un 1.6 con potencia de 140 CV, con y caja de cambios con embrague multimodo de seis velocidades (dos para el eléctrico, cuatro para el térmico). La capacidad de la batería es de 1,2 kWh. Este sistema no permite una conducción 100% eléctrica, pero alivia el motor térmico durante las fases de mayor consumo energético (aceleración y recuperación) proporcionando par adicional desde las revoluciones más bajas

También se inaugura en la gama del SUV una variante híbrida ligera (llega por vez primera a Dacia), con el motor 1.2 TCe 130 de tres cilindros, que se beneficia de una microhibridación de 48V gracias a un alternador de arranque y una batería de 0,9 kWh. Está disponible tanto para la versión 4x2 como para la 4x4, solo con caja de cambios manual de seis velocidades.