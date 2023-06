Probamos el Dacia Sandero Stepway. ¿Por qué es un coche súper ventas?

El Dacia Sandero es todo un fenómeno comercial. En los primeros puestos en la lista de ventas desde hace años, cuenta con esta demandada variante Stepway que le da un aire más "campero". Destaca por la buena relación entre lo que se paga y lo que se obtiene a cambio.

Por su buena relación calidad-precio, es el modelo perfecto para ese hijo que quiere sacarse el carné de conducir, para un segundo coche o para los que, simplemente, quieren comprar un vehículo económico, de gasolina, con cambio manual y que ofrezca lo justo y necesario. Este Dacia Sandero Stepway ha sido desarrollado sobre la plataforma del nuevo Renault Clio, compartiendo con él gran parte de su mecánica y tecnología.

A nuestras manos llega la versión TCe de 110 CV, que luce la etiqueta C de la DGT. Este motor ha sido el último en llegar a la gama Sandero (finales de 2022), una mecánica que ya venía estando disponible en otros mercados europeos. De momento, solo se puede pedir para este acabado más aventurero Stepway y para el nivel de acabado de nuestra unidad, Expression Go. Su precio arranca en 18.490 euros, aunque podemos tener un Sandero Stepway desde 14.500 euros, y un Sandero de 90 CV desde 13.000 euros.

El Dacia Sandero Stepway de 110 CV llega bien equipado de serie, con sistema de info-entretenimiento Media Nav Evolution con pantalla táctil de 8 pulgadas, navegador, encendido automático de luces y sensor de lluvia, detector de ángulo muerto, freno de parking automático, sensores delanteros y traseros de aparcamiento, cámara de visión trasera o luces Led para la circulación diurna, entre otros.

Stepway, una variante más "campera"

Si tengo que elegir entre Sandero y Sandero Stepway (al margen de precios), me quedo con este último, con una silueta con aires de SUV, más vistosa y resultona. El color verde de nuestra unidad ya se identifica mucho con la marca. El Stepway se diferencia del Sandero normal porque tiene una decoración propia, protecciones laterales, pasos de rueda bien integrados y llantas de aleación de 16 pulgadas diamantadas.

Se incluye una suspensión específica que eleva cuatro centímetros la carrocería, lo que le permite moverse mejor por terrenos fuera de pista. También por las barras de techo que se pueden colocar de manera transversal (se necesita una llave que se encuentra en la guantera). Es una práctica solución para transportar un portabicicletas, un portaesquís o un cofre de techo, y aumentar la capacidad de carga del vehículo. Es una de esas "soluciones inteligentes" de las que presume Dacia.

Una vez en su interior, el puesto de conducción resulta más elevado que en el Sandero, lo que mejora el campo de visión. Volante de cuatro radios, con el nuevo logo de la marca, más elegante, ajustable en altura y profundidad. Delante de nuestros ojos, un sencillo cuadro de instrumentos con dos relojes analógicos para las revoluciones y la velocidad. En el centro, toda la información de las funciones del vehículo (kilómetros, distancia, autonomía, consumo...) que seleccionamos a través del mando ubicado en el volante. Resulta muy cómodo el mando fijo de la columna de dirección para subir o bajar el volumen del audio. A la derecha de la instrumentación encontramos una entrada USB, perfecta para que el conductor tenga a mano el punto de conexión.

El Dacia Sandero Stepway, ahora con más calidad interior

Todo en el Sandero Stepway es sencillo. El plástico duro sigue teniendo presencia en su interior, aunque el revestimiento de tejido que cubre parte del salpicadero y las puertas visten mucho el conjunto y le aportan calidad. Las salidas de aire situadas debajo de la pantalla central flotante de 8 pulgadas cuentan con detalles cromados y los botones físicos para controlar la climatización son agradables al tacto y precisos. Todo ello hace que la sensación de calidad del Sandero Stepway no desmerezca.

En el centro de los asientos delanteros se ubica la palanca de cambios y dos portabotellas. También un pequeño apoyabrazos con apertura que esconde un profundo espacio de 1,4 litros.

Las tres plazas traseras se abaten en proporción 60/40. El maletero, de formas cuadradas, esconde la rueda de repuesto y dispone de varios prácticos enganches para colgar bolsas. Cuenta con dos asideros en el extremo del portón, para facilitar la maniobra de cierre del maletero. Cubica 328 litros, que pueden alcanzar los 1.108 con los asientos traseros abatidos.

Maletero para el Sandero Stepway desde 328 a 1.108 litros.

A los mandos, me ha costado acostumbrarme al juego de embrague y acelerador, si bien es cierto que llevaba una buena temporada conduciendo un modelo con caja automática. El Sandero Stepway se mueve bien, gira con seguridad y rapidez en las curvas y se viaja con un confort correcto. El motor funciona con suavidad, la conducción resulta agradable y a velocidades altas se desenvuelve bien con sus 110 CV. No me ha gustado el tacto de manejo de la palanca de cambios, algo ruda, pero a la que te acabas acostumbrando.

Paga por un Dacia Sandero mediante cuotas mensuales

Si no tenemos a mano los algo más de 18.000 euros que cuesta esta versión del Sandero Stepway, siempre podemos acogernos al plan de financiación que nos propone la marca. Para este modelo y esta versión Expression de 110 CV, podremos disfrutar de él por 151 euros al mes, con una entrada de 3.488,96 euros y con última cuota a pagar de 11.966,85 euros

Ficha técnica Dacia Sandero Expression Go TCe 81kW (110CV)

Motor: Gasolina. Delantero trasversal, 3 cilindros en línea

Potencia máxima: 110 CV / 81 kW

Par máximo: 200 Nm

Velocidad máxima: 183 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: 10 segundos

Tracción: Delantera

Depósito de gasolina: 50 litros

Transmisión: Manual de 6 velocidades

Peso: 1.182 kg

Consumo combinado: 5,5 l/100 km

Longitud: 4,10 metros

Anchura: 1,84 metros

Altura: 1,53 metros (con barras de techo)

Distancia entre ejes: 2,60 metros

Distancia al suelo: 174 mm

Volumen de maletero: desde 328 litros a 1.108

Precio versión probada: desde 18.270 euros