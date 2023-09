El Dacia Bigster culminará a finales de 2024 la renovación de éxito de la marca rumana

Dacia, cuya presencia en España comenzó en 2005 con el Logan, ha conseguido en menos de veinte años situarse entre las marcas más vendidas de nuestro país. La renovación del Duster en el primer semestre y la llegada del Bigster a finales de 2024 supondrán el colofón a una etapa de fuerte crecimiento.

Dacia aspira a cerrar 2023 entre las tres marcas más vendidas en el mercado de particulares de España. Toyota y Kia, que en los últimos dos ejercicios han obtenido las dos primeras posiciones, podrían tener un nuevo compañero en el pódium, si finalmente Dacia consiguiera esa tercera posición, en detrimento de Hyundai.

Los coches baratos ya no existen, dicen desde Dacia

"Dacia ya no vende coches baratos", ha dicho su director general, Francisco Hidalgo, quien ha añadido que "los coches baratos ya no existen". "En Dacia, lo que hacemos es redefinir constantemente lo esencial. Nuestro objetivo es que nuestros coches tengan todo lo que es esencial y que no contengan nada superfluo."

Por este motivo, prestar atención constante a lo que es esencial y cobrar sólo por ello es un objetivo estratégico de Dacia, que en palabras de su director general en España les permite ofrecer la mejor relación valor/precio. Lo esencial en la actualidad, según Dacia, es la hibridación y la etiqueta ECO, que también se consigue mediante motores que puedan utilizar GLP. "Algunas marcas han abandonado el GLP. No lo puedo entender" asegura Francisco García.

Dacia, una historia de éxito

La evolución de las ventas de Dacia en el mercado de particulares, cuya andadura comienza en 2005, es una historia de éxito. La llegada del Sandero en 2007 y del Duster en 2012 tienen un claro reflejo en el gráfico de ventas con dos incrementos notabilísimos en cortos periodos de tiempo.

En la actualidad, en la década de los años 20 y especialmente en 2023, con más mérito porque parte desde el punto más alto de su historia y a pesar de las notables subidas de precio de todos su modelos, la penetración crece prácticamente un punto porcentual, para situarse en el 9,0% de cuota de mercado o ligeramente por encima. La nueva imagen de marca que se aplicó de forma simultánea en todos sus modelos, y que ya comienza a ser visible también en sus concesionarios (se acaba de inaugurar el primero de ellos en la Avenida de Burgos, 93, en Madrid), así como el nuevo Jogger híbrido, son responsables en buena medida de estos aumentos en la cuota de mercado.

La nueva imagen de marca ya es visible en los concesionarios. Para finales de año está previsto que el cambio llegue a toda los puntos en España.

"No nos preocupa la llegada de los fabricantes chinos", asegura Francisco Hidalgo. "Antes de los chinos llegaron los japoneses y los coreanos. Nosotros vamos bien y tenemos que preocuparnos de seguir haciéndolo bien y de seguir creciendo. Nuestra estrategia es clara. Somos una marca singular y única. La llegada de competidores no es preocupante. Lo que nos preocupa es que el mercado sea pequeño. Este año rozaremos el millón de unidades vendidas y en los últimos meses se nota menor afluencia y tráfico en los puntos de venta", añade el director general de Dacia en España.

Nuevos Dacia Duster y Bigster para 2024

Para el responsable de Dacia, el año 2023 ya está hecho, y ahora habrá que ver cómo afecta esta ralentización al ejercicio 2024. Para afrontarlo con éxito y para seguir creciendo, que es el objetivo de la marca, señalan dos bazas principales: el nuevo Duster, que llegará en la primera mitad de 2024, y el Bigster, que llegará a finales de año.

Dacia Bigster Concept, el modelo que adelanta las líneas del futuro SUV de la marca.

El Bigster será un SUV de gran tamaño, previsiblemente cerca de los 4,7 metros de longitud y se fabricará sobre la misma plataforma que se utiliza en coches de menor tamaño, como el Sandero y Clio. El Dacia Bigster Concept, que se dio a conocer en 2021, fue un prototipo que anticipó las líneas maestras de diseño del futuro Bigster.