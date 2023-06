Dacia prepara el desembarco de modelos de tamaño medio en Europa a partir de 2025

En un momento en el que los consorcios buscan la rentabilidad frente al volumen, Dacia vive un momento alcista que sirve de punto de apoyo al Grupo Renault. De hecho, la automovilística rumana prepara su desembarco en el segmento C, el que aglutina mayor volumen de ventas en Europa.

Lo hará a partir de 2025, año en el que llegará el Bigster, un todocamino que será el buque insignia de Dacia. Pero no será el único. Una vez superada la mitad de la década, la firma europea también contará en su hoja de ruta con otros dos modelos que llegarán paulatinamente al mercado. Así lo confirmó Denis Le Vot, consejero delegado de Dacia, en un encuentro con los medios en Bucarest (Rumanía). La estrategia de Dacia está en el buen camino. Sin ir más lejos, en el primer cuatrimestre del año fue la enseña más vendida en el canal de particulares en mercados como el francés, el italiano o el portugués. En Alemania y España, los dos principales productores de vehículos en el Viejo Continente, Dacia fue la cuarta marca más vendida al canal de particulares.

El directivo francés —que goza de la máxima confianza del consejero delegado del Grupo Renault Luca de Meo— tiene claro el papel de la firma que dirige: "Dacia no existiría sin Renault". Y es que la compañía rumana, comprada en 1999 por el consorcio francés, se aprovecha de las tecnologías desarrolladas por la marca del rombo. Una situación que, a través de una estrategia clara y orientada en el negocio de la combustión, le permite ganar cuota de mercado y rentabilidad en un momento de incertidumbre en la industria.

Sobre si Dacia apostará por el modelo de agencia como han hecho otros fabricantes, Le Vot lo descarta. En su opinión, este modelo sirve para "tomar contacto directo con el cliente para evitar o soslayar la dificultad de la distribución ya que, yo no poseo completamente la distribución, no sé qué precio está estableciendo el concesionario con mis coches, no conozco mi imagen, no sé qué rebajas va a obtener el cliente por mi coche... No tenemos este problema. Así que tomar la distribución y asumir el coste del inventario sólo por eso, creo que no sería una buena idea, así que no vamos a ir por ahí". De otra parte, el máximo responsable de la marca rumana reconoce que Dacia tuvo un margen operativo de dos dígitos. Le Vot detalla que "nuestros márgenes son más altos que la media del Grupo porque nuestra inversión capex es un poco más pequeña".

Automatización de Pitesti

Rumanía es el centro de operaciones de Dacia. Allí tiene su fábrica estrella. La factoría de Pitesti, a 120 kilómetros de Bucarest, es de la que salen más modelos. Concretamente, en 2022, la planta rumana ensambló 314.228 vehículos de cuatro modelos (Logan, Jogger, Sandero y Duster). Con todo ello, el 65% de los modelos que se fabricaron en Pitesti correspondieron al Duster, 25% al Jogger, mientras que el 10% restante correspondió a los modelos Sandero y Logan.

Pero la fábrica de Pitesti no solo se encarga de fabricar vehículos, también produce motores, cajas de cambios, chasis y aluminio. Así, el año pasado fabricó 337.777 motores, 275.701 cajas de cambio, 384.126 chasis y fundió 17.582 toneladas de aluminio. En esta factoría trabajan 10.500 empleados y no extraña verles equipados con tabletas para alertar de los problemas de calidad. Y es que "la planta está en el mejor nivel de calidad del Grupo Renault", reconoce Le Vot. Tal es el nivel de automatización que en la línea de montaje alcanza el 77%. Un porcentaje que se elevará hasta el 90% en el momento en el que se inicie la producción del Bigster. Es más, destaca el nivel de calidad que en la línea de montaje el 98,7% de la producción sale sin fallos. De hecho, cada 55 segundos sale un modelo de la línea de montaje y hasta 65 cada hora.

Registros imbatibles

Pero si tiene un mercado potente ese es el doméstico. En Rumanía, cerca del 35% de los turismos que se han matriculado en los cinco primeros meses del año corresponde a Dacia. Un porcentaje que se eleva hasta el 42% en caso de que se contabilice a Renault, su hermano mayor. Así, según los datos de la Asociación de Productores e Importadores de Automóviles (APIA, por sus siglas en rumano), en los primeros cinco meses del año se han comercializado 20.708 modelos Dacia, un 63,2% más en tasa interanual.

Tras ella se sitúa Renault, con un total de 4.659 unidades entregadas hasta mayo. Es decir, Dacia más que cuadruplica en su mercado doméstico a Renault. De hecho, entre los 10 modelos más comercializados entre enero y mayo hay siete que corresponden al Grupo Renault. En lo que a Dacia se refiere, los cinco turismos más vendidos en lo que va de año corresponden a la enseña rumana (Logan, Duster, Sandero, Spring y Jogger), es decir, la gama al completo.