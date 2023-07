Probamos el Skoda Karoq 1.5 TSI 150 CV. Un SUV de gasolina muy equilibrado

El SUV medio de Skoda, el Karoq, es perfecto en tamaño, capacidad y practicidad. Si le sumamos el equilibrado motor de gasolina TSI de 150 CV, el cóctel es perfecto. Eso sí, se trata de una versión que cuenta con la etiqueta C.

Antes de comenzar con la prueba, comentar cómo está formada la familia SUV de Skoda: el modelo más pequeño es el Kamiq, de 4,24 metros, que solo cuenta con motores de combustión en la gama (etiqueta C). Le sigue nuestro protagonista, el Karoq, de 4,4 metros, que tampoco cuenta con versiones electrificadas y por tanto también luce también la etiqueta C. Un escalón por arriba, Skoda sitúa a su primer SUV 100% eléctrico, el Enyaq iV, de 4,65 metros. Y completando la gama SUV se sitúa el Kodiaq, de 4,76 metros. Este modelo, que actualmente se vende solo con motores gasolina y diésel, se adentrará en la electrificación en 2024, con su segunda generación, con versión híbrida enchufable y variantes de 48 voltios.

Karoq, solo con motores de combustión

Y ya centrándonos en nuestro protagonista, el Skoda Karoq de la prueba equipa el motor de gasolina 1.5 TSI de 150 CV. Y como antes hemos mencionado, no busques de momento electrificación en este modelo porque no la vas a encontrar. Solo motores de combustión y etiqueta C en todas sus variantes. Recordamos que la familia del Karoq está formada, además de por el TSI de 150 CV, por los gasolina 1.0 TSI de 110, con caja de cambios manual de seis velocidades, y el 2.0 TSI de 190 CV (solo para el acabado Sportline), con tracción total de serie. En diésel se ofrece con los TDI 2.0 de 116 y de 150 CV, este último con la opción de la tracción 4x4.

Si hablamos de precios, la versión TSI de 150 CV parte de los 34.150 con el acabado base Ambition, con caja de cambios manual de 6 velocidades. Nuestro modelo de pruebas con la transmisión automática DSG de 7 velocidades y en color metalizado naranja (precio de 645 euros) arranca en los 36.330 euros.

En el configurador de la marca, podrás "armar" el modelo a tu gusto y comprobar el precio de venta final. Dentro de los paquetes opcionales que ofrece Skoda destaca el denominado "Pack Kessy Full (Sistema de apertura y arranque sin llave), por 310 euros. o el Pack Simply Clever por 105 euros, que incluye elementos de fijación de carga en el maletero, papelera en el guarnecido de las puertas, red de maletero y revestimiento del suelo del maletero en vellón fino. La rueda de emergencia se ofrece por 160 euros, y el Pack Parking (servodirección para aparcamiento y sistema de visión periférica 360º) por 970 euros.

Viajes cómodos en el Skoda Karoq

El Karoq mide 4,39 metros de largo. El color naranja del coche de la prueba es nuevo en la gama, ya que la marca lo introdujo en la actualización del modelo en 2022. Cuenta con faros led de serie.

Una vez en su interior, cuenta con asientos que recogen muy bien el cuerpo y la postura de conducción es buena. En el volante se ubican unas cómodas ruedas para manejar el volumen del audio (botón izquierdo) y el sistema de navegación (botón derecho). Dispone de bastantes huecos portaojetos, incluida una zona en la parte delantera de la consola para llevar el móvil con carga inalámbrica. También se ubica en la consola central una toma de 12V, el selector de marchas y la tecla de acceso a los 5 modos de conducción: Eco, Comfort, Normal, Individual y Sport. Disponemos de un práctico espacio de almacenamiento bajo el apoyabrazos central deslizante. La pantalla central táctil, de 9,2 pulgadas, dispone de mandos físicos para regular el volumen y la selección de emisoras, así como para la climatización.

Maletero desde 521 litros

Detrás se viaja cómodo, aunque el espacio para el pasajero del asiento central es más reducido y con la incomodidad del túnel de transmisión. Los pasajeros cuentan con salidas de aire y pueden controlar la temperatura.

Para modular los asientos de las plazas posteriores, Skoda ofrece de manera opcional el sistema VarioFlex, tres asientos individuales que puedes mover de manera longitudinal (solo los laterales) o incluso sacar del vehículo, muy interesante sobre todo si tienes niños pequeños (las plazas son algo más pequeñas) o quieres ampliar la capacidad del maletero. Éste cubica 521 litros y con el sistema VarioFlex crece hasta los 588 litros. El espacio que ofrece el Karoq es muy aprovechable y dispone de compartimentos donde poder llevar objetos pequeños, también con iluminación en un lateral o una toma de 12 V, y perchas retráctiles y ganchos para fijar la carga. Abatiendo los asientos traseros el Skoda Karoq alcanza los 1.630 litros de capacidad.

Skoda Karoq, un modelo muy equilibrado

En marcha, el Karoq es un SUV cómodo, en el que se viaja de manera confortable, perfecto para nuestros largos viajes por carretera, y su dirección es suave. Responde bien a nuestras exigencias, y mantiene un buen ritmo. Nuestra versión 1.5 TSI es muy equilibrada si sumamos todos los ingredientes: coste, prestaciones, consumo y agrado de conducción. Buena potencia en los adelantamientos, con un 0-100 km/h en 8,9 segundos y un par máximo de 250 Nm disponibles desde solo 1.500 rpm.

Este motor de gasolina TSI 1.5 de cuatro cilindros llega con la tecnología de cilindros activos (ACT), que consigue mejorar el consumo de combustible al desconectar automáticamente dos cilindros cuando la carga del motor sea baja. Es ahorrador si practicas una conducción normal, con un consumo medio homologado de 6,4 l/100 km. Durante nuestra prueba alcanzó los 7,1 l/100 km, un consumo elevado si lo comparamos con los datos de la marca, pero circulamos a ritmo ligero sobre todos por vías de alta capacidad, lo que redunda, qué duda cabe, en el gasto de gasolina.

En seguridad y asistencias a la conducción, muy bien dotado. Equipa, entre otros elementos, hasta nueve airbags, y el denominado Travel Assist que combina el control de crucero predictivo (PCC), el asistente de aviso de salida de carril Adaptive Lane Assist y una versión mejorada del sistema de reconocimiento de señales de tráfico.

Ficha técnica Skora Karoq 1.5 TSI 150 CV

Motor: Gasolina. Delantero trasversal, 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 150 CV / 110 kW

Par máximo: 250 Nm

Velocidad máxima: 210 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: 8,9 segundos

Tracción: Delantera

Depósito de gasolina: 50 litros

Transmisión: Automática de 7 velocidades

Peso: 1.395 kg

Consumo combinado: 6,2 l/100 km

Longitud: 4,39 metros

Anchura: 1,84 metros

Altura: 1,60 metros

Distancia entre ejes: 2,64 metros

Volumen de maletero: desde 521 litros a 1.1630

Precio Skoda Karoq 1.5 TSI: desde 34.150 euros

Precio versión probada: 36.330 euros