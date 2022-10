La licitación de Nissan Zona Franca se retrasa de nuevo: ahora hasta el 31 de octubre

La licitación de los terrenos de Nissan en la Zona Franca de Barcelona vuelve a retrasarse. La búsqueda de un nuevo inversor que se quede con la antigua fábrica de la compañía nipona no avanza al ritmo esperado y su propietario, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha decidido posponer otra vez la fecha límite para presentarse a la reindustrialización. Si en un primer momento el plazo vencía el 15 de agosto, esta nueva prórroga lo extiende hasta el 31 de octubre.

En la última reunión de la mesa de reindustrialización, celebrada este lunes, el Consorci comunicó su intención de prolongar dos semanas más el margen de presentación de ofertas: desde el 13 de octubre hasta el 31 de octubre. La razón es el volumen de dudas que generó el pliego del concurso, redactado por el bufete Roca Junyent.

Por el momento, el único candidato claro a la instalación catalana es la australiana Goodman, que va de la mano del hub de descarbonización que lidera QEV. No obstante, hay dudas incluso sobre su oferta, pues el texto no deja claro que se permita una segunda altura en las naves actuales, algo que pretende hacer la empresa logística.

Del resto, no hay noticias. Existe el interés de un consorcio entre Cilsa –formada por el puerto de Barcelona y Merlin Properties- y Mecalux, pero no está claro que su propuesta se adecue a las reglas actuales de la licitación. Para empezar, porque el documento premia a las empresas de automoción, algo que no está en los planes de esta alianza.

La tercera prórroga del contrato

Se trata así de la tercera prórroga que el Consorci debe realizar debido a la complejidad de un concurso que implica un alquiler a 50 años. Del 15 de agosto se ha llegado al 13 de octubre y nadie en la mesa se atreve a asegurar que será la última prolongación de los plazos.

Mientras, los más de 1.000 extrabajadores de Nissan esperan un nuevo empleo. Así llevan prácticamente un año, desde que el 31 de diciembre de 2021 la automovilística japonesa bajó la persiana de su fábrica y culminó el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado meses atrás.

Aunque todavía no hay un operador para la totalidad de los terrenos, el fabricante de motos eléctricas Silence sí firmó a finales de julio el contrato para alquilar 61.078 metros y contrató a los primeros nueve empleados de la marca japonesa. Representa eso sí una pequeña porción de los más de 510.000 metros cuadrados que tiene la parcela en total.

De la mano de la compañía dirigida por Carlos Sotelo, la propia Nissan selló el mantenimiento del Centro Técnico que seguirá en su ubicación actual.