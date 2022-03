Cómo saber si la gasolinera ha aplicado el descuento de 20 céntimos a partir de este viernes

A partir del 1 de abril, los productos petrolíferos deben contar con una bonificación de 20 céntimos por litro, tal y como establece el Real Decreto-ley 6/2022 tras su aprobación el pasado 29 de marzo.

De esos 20 céntimos, según el texto, el Estado asumirá 15 céntimos, mientras que los otros cinco restantes correrán por parte de las petroleras. No obstante, el Estado asumirá la totalidad de la bonificación en el caso de las pequeñas gasolineras que facturen por debajo de los 750 millones de euros. Según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), el 70 % de las 11.500 estaciones de servicio que operan en España son pymes o micropymes.

Y aunque parece una medida positiva, las asociaciones responsables de las estaciones de servicio anuncian que "están desbordadas", que es posible que se produzca el "cierre de algunas gasolineras" y que temen por sus negocios.

Por un lado, la premura con la que se ha ejecutado la medida ha propiciado que, por el momento, no exista un mecanismo mediante el las estaciones puedan coordinarse con el Ministerio de Transición Ecológica para aplicar el descuento. Por otro, muchas gasolineras, según denuncian, no disponen de un colchón del que anticipar la bonificación que le corresponde al Estado. Además, desconocen la fecha en la que el Estado les abonará su parte. Según diferentes estimaciones procedentes del sector, las gasolineras deberán adelantar entre 30.000 y 40.000 euros mensuales mientras no reciban la cuantía acordada por el Gobierno.

Por todo ello, y a falta de un día para que la medida comience a funcionar, muchas gasolineras no tienen claro cómo implementarán esta medida. Y a pesar de que el Ejecutivo ha anunciado que vigilará a las estaciones de servicio que no apliquen la medida, existe la incertidumbre de que se vaya a cumplir en el 100 % de las gasolineras.

Comprobar el tique

La bonificación de los 20 céntimos por litro se aplica directamente sobre el precio de venta del combustible. Es decir, el cliente, a la hora de repostar, verá en el letrero del surtidor el precio que pagará, con el descuento ya aplicado. No tendrá que solicitar ningún documento ni pedir ningún tipo de devolución al establecimiento.

Para conocer si la gasolinera ha aplicado el descuento, los consumidores, tras repostar su vehículo, deben comprobar el tique de compra. Este deberá indicar el importe de la operación antes y después de aplicar la bonificación (de 20 céntimos, como mínimo).

Algunas cadenas, como Repsol, Cepsa o BP, han anunciado en los últimos días sus propios descuentos. Así, los clientes de Repsol que paguen con la Aplicación Waylet o con una tarjeta Solred tendrán un descuento de hasta 25 céntimos por litro.

BP, por su parte, aplicará un descuento de 14 céntimos por litro a los transportistas profesionales, en función del tamaño de su flota. Además, ofrecerán un descuento de 12 céntimos a particulares a través de la tarjeta Mi BP, mediante la promoción Ahorro de Locos. De esta forma, el ahorro será de entre 29 y 27 céntimos por litro respectivamente si se suman a los 15 céntimos que bonifica el Estado.

En cuanto a Cepsa, su ayuda es de 10 céntimos por litro (5 más de lo estipulado en el Real Decreto-ley) en sus 1.500 estaciones de servicio. Para beneficiase de este descuento, los particulares deberán estar adheridos al programa Porque Tú Vuelves. Al igual que Repsol, el descuento estaría en 25 céntimos por litro.

