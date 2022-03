Las gasolineras piden a Sánchez respuestas urgentes por el plan de bonificaciones

Alfonso Bello Huidobro Madrid

Las asociaciones responsables de las estaciones de servicio están desbordadas. La falta de información del plan del Gobierno para frenar el alza de los precios del combustible, está siendo un auténtico quebradero de cabeza para el sector y las gasolineras no pueden asumir el coste de una medida que comienza a aplicarse el día 1 de abril. Ante esta situación, las asociaciones del sector están realizando reuniones de urgencia para ver cómo afrontan los costes de esta medida y de qué forma se aplicará tras la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy.

La medida presentada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, pretende aplicar un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible, solución aprobada el martes por el Consejo de Ministros y ratificada hoy en el BOE. Esta rebaja entra en vigor con el fin de frenar la subida de los precios y estará en vigor hasta el 30 de junio, aunque desde el Gobierno no aclararon hasta hoy de qué forma y cuándo abonarán las ayudas.

Desde las asociaciones de estaciones de servicios, critican que el Gobierno haya tardado tanto en precisar una información fundamental para los pequeños propietarios de gasolineras, que tienen mayores dificultades para adelantar los fondos a los consumidores tras la rebaja prometida por Sánchez.

El lunes, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ya advertía al Gobierno de que las pequeñas y medianas estaciones de servicio carecen de capacidad financiera para adelantar los descuentos anunciados por el presidente del Gobierno.

La Asamblea General de la confederación ya se reunió el lunes a falta de conocerse los entresijos de la medida, que esperan que afecte a más de 4.000 estaciones de servicios de toda España. Desde Ceees comunican que si lo que quiere Sánchez es que pymes y autónomos sean quienes financien la iniciativa, lo único que conseguirá es ponerlas en peligro de supervivencia. "No porque las estaciones de servicio no deseen contribuir al éxito de la misma, sino porque directamente no pueden hacerlo", según advierte la patronal.

El director general de la Ceees, Nacho Rabadán, ha explicado hoy en declaraciones a Europa Press que sus asociados pueden solicitar un anticipo a cuenta a la Agencia Tributaria a través de un formulario, pero que este todavía no se encuentra disponible en la web de Hacienda.

Desde la Confederación señalan que, de facto, tendrán que adelantar la bonificación de su bolsillo, lo que presenta como "inviable" para un sector que está "muy atomizado". "De las 11.500 estaciones de servicio que hay, el 70% son propiedad de pymes o micropymes", ha detallado Rabadán, "y dentro de ese 70% tenemos hasta 3.800 autónomos".

Ceees estima que, de media, las empresas propietarias de las estaciones de servicio tendrán que adelantar cerca de 33.000 euros al mes, lo que hace la actividad insostenible en términos de liquidez. "Creemos que es una medida bienintencionada, nosotros queremos que el carburante esté lo más barato posible porque el nuestro es un negocio de volumen", ha indicado el director, "cuanto más vendemos mejor para nosotros. Estos precios tan altos hacen que la demanda se contraiga".

Por su parte, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) y la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automática (Aesae) se han reunido hoy para abordar la situación de forma urgente. Desde Aevecar, adelantan a elEconomista que pedirán al Gobierno respuestas urgentes.

De manera previa a su reunión, fuentes de Aevecar han informado a elEconomista que "Se ha publicado el real decreto, se han hecho todos los anuncios en prensa... y los que tenemos que aplicar el descuento no sabemos cómo se nos va a reintegrar. El problema es que la norma entra en vigor el próximo 1 de abril y la Agencia Tributaria se supone que está preparando un mecanismo por el que podemos solicitar el anticipo a esos céntimos que no vamos a ingresar. Pero no está, ni tenemos conocimiento de cuándo estará. Y por supuesto no ha hecho ningún anticipo para garantizar la liquidez de las estaciones de servicio".

Del mismo modo, la asociación prevé que el adelanto de la bonificación suponga un gasto cercano a los 40.000 mensuales para las estaciones de servicio. "Ninguna pequeña estación de servicio, que de media vende 200.000 litros de carburantes al mes, tiene capacidad de adelantar ni un céntimo sobre el precio del combustible. Si adelantan 20 céntimos por litro a cada consumidor, serían 40.000 euros mensuales que el autónomo tiene que poner de su bolsillo", dicen desde Aevecar y critican la falta de previsión de Sánchez ante un problema que otros países han atacado con tiempo. "En Francia se va a tomar la misma senda que en España para intervenir el precio de los carburantes. No obstante, el Gobierno francés lleva semanas trabajando en esta medida y nosotros nos hemos enterado de la norma por la prensa. Estamos hablando de que a final de semana esto debe estar en todas y cada una de las estaciones de servicio de España y a esta hora tenemos miles de dudas", critican desde la asociación.