La supresión del margen de 20km/h podría "favorecer la instalación de radares de tramo"

Era una mera sospecha pero va camino de confirmarse. La entrada en vigor de la reforma de la Ley sobre Tráfico podría conllevar, de manera implícita, la instalación de más radares en las carreteras.

Junto con una variada batería de medidas, la nueva norma ha aprobado suprimir el margen de 20 kilómetros por hora que los vehículos podían rebasar para adelantar en vías convencionales en las zonas habilitadas para ello.

Es decir, hasta este lunes, los vehículos que circulaban a 90 km/h podían alcanzar puntualmente los 110 km/h para realizar maniobras de adelantamiento invadiendo el carril contrario. Sin embargo, la nueva norma prohíbe expresamente esta práctica.

En este sentido manifestó su preocupación María José Alonso, portavoz de la Plataforma de Motoristas por la Seguridad Vial, quien tachó la nueva fórmula de "barbaridad". Así, Alonso consideró que la medida conllevará "más sanciones porque entre susto y muerte, la gente va a elegir susto para el bolsillo". "Se ha hecho con fin recaudatorio para que los radares de tramo no puedan ser recurridos y se recaude más dinero. No es funcional, no es bueno. Va a ser negativo, no está fundamentado en ningún informe técnico", recalcó.

Navarro confirma las sospechas

Este temor ha sido confirmado por el director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, durante un encuentro virtual con conductores este martes.

Uno de los asistentes, tal y como recoge el diario El Español, formuló la siguiente pregunta: "¿Qué relación tiene la supresión de los 20 km/h que se dejaba a turismos y motocicletas para realizar adelantamientos en vías convencionales, sobre el límite de la vía, con los radares de tramo?"

La contestación de Pere Navarro, literalmente, fue la siguiente: "Puede favorecer la instalación, en un futuro, de más radares de tramo. Y los radares de tramo se consideran más justos que los de puesto".

Por lo tanto, se descarta que se vayan a instalar más radares en este tipo de vías a corto plazo, pero del mismo modo se dejó la puerta abierta a que engrosen el número de radares ya existentes en el futuro.

"Tiempo" para evaluar la reforma

Cabe señalar que hace pocos días, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Navarro pidió tiempo para valorar la eficacia de la medida ante las críticas que cosechó esta supresión.

"Somos conscientes de que hay un gran debate abierto sobre los 20 km/h; déjennos un año para ver cómo evoluciona; los datos nos darán la respuesta", reclamó Navarro.