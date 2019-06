Blas de Lezo, guía de cabecera del Tressis Eco30

Joaquín Gómez Madrid

Me han dicho esta semana que vivo dentro de viñetas militares para explicar cosas. No sé hasta que punto es real porque lo que de verdad me gusta de la historia bélica no son las victorias, sino la épica de los objetivos que se persiguen.

Por ese motivo, y no es broma, me he puesto una imagen de Blas de Lezo (quien me lo descubrió fue ese gran profesor que es Antonio Miguel Carmona, que además es piloto y teniente de aire) como motivo de inspiración, o de resistencia, desde que arrancamos el fondo Tressis Cartera Eco30. Filosóficamente asesorar un producto tenía como objetivo cumplir la mayoría de edad de aquel arranque de elEconomista, que va camino de catorce años. Queríamos que nuestros lectores usaran nuestro medio para tomar sus decisiones de inversión. Y nada más honesto que un fondo que invierta en lo que decimos que hay que comprar.

La referencia de Blas de Lezo me viene por su gran victoria en Cartagena de Indias, con solo media docena de barcos, frente a una armada británica preparada para tomar con artillería el mayor puerto español del Nuevo Mundo y haber adelantado un siglo el cambio de la hegemonía mundial.

Los británicos llevaban 29 barcos de guerra, 22 fragatas y 124 barcos de transporte, lo que muestra que querían quedarse. Al mando de Vernon, toman la bahía, y éste manda un barco a Inglaterra para comunicar la victoria. Incluso se emiten monedas conmemorativas de la victoria.

De Lezo, un marino, gana la batalla en tierra. Para mí es la inspiración de que se pueden tomar decisiones estratégicas con la misma calidad, incluso mejores, que muchas gestoras que cuentan con más cañones por banda, mucha más artillería, pero con costes mucho mayores.

Tressis Cartera Eco30 tiene un EV/ebitda de 6,4 veces frente a las 8,3 del Stoxx 600 y las 11,5 del S&P 500. De Lezo es el orgullo de creer por encima del objetivo. Dos de sus frases: "Morid, entonces, para vivir con honra". "Vivid, entonces, para morir con honra".

La satisfacción de lograr un 14 por ciento de rentabilidad en el año con Tressis Cartera Eco30 está contrapesada por las dificultades que está teniendo, y va a tener, un año de estreno con todo el viento de cara.

La industria de la inversión se achica, los reembolsos superan a las aportaciones. El sentimiento de los gestores no eran tan negativo frente a la bolsa en una década: según Bank of America Merrill Lynch el 21 por ciento la infrapondera en sus carteras. La economía mundial camina a una desaceleración, y para que no haya una recesión los bancos centrales preparan su artillería. Sin olvidar que es probable que en cualquier momento el mercado se olvide de la complacencia respecto a que China y EEUU cierren su acuerdo comercial, y recupere a Mr. Hyde como en mayo.

¡El escenario no es el propicio para graduarse en mercado! Nos está pasando como a De Lezo, que para ganar el almirantazgo se fue dejando una pierna, un ojo y medio brazo a medida que subía en el escalafón.