Sabadell: "Los nuevos estímulos del BCE favorecerán a las compañías ligadas a bonos y penalizará a cíclicas y bancos"

El mercado descuenta no sólo una bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense e, incluso, del Banco Central Europeo, sino que ahora, tras las palabras de Mario Draghi de este martes, contempla también el supuesto de que la barra libre de liquidez no haya finalizado. Nicolás Fernández, director de Análisis de Banco Sabadell, asegura que los más beneficiadas seguirán siendo aquellas firmas más endeudadas, como eléctricas, o aquellas que se utilizan como alternativa a la rentabilidad del bono, tales como Cellnex.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha reconocido este martes en la Cumbre de Sintra (Portugal) que no descarta "estímulos adicionales" para la economía comunitaria. De ser así, ¿cuál será el impacto en mercado de estas nuevas facilidades por parte de Fráncfort?

"Se abriría la puerta –como ya está sucediendo en la sesión de hoy- de que todo lo que lo ha estado haciendo bien en bolsa, lo siga haciendo mejor. Favorecerá a todas las compañías ligadas a los bonos, a quienes tienen un perfil de crecimiento y penalizará a las cíclicas y financieras".

A dos semanas de cerrar el primer semestre del año, ¿cómo ve el próximo trimestre en las bolsas europeas?

"Las incertidumbres no acaban de solucionarse y es un mercado en el que siguen las dudas sobre lo que sucederá con la guerra comercial, los tipos de interés y no creo que sea tan fácil que se vaya a solucionar en el corto plazo. Muchos valores se han revalorizado en bolsa por razones que se escapan a motivos fundamentales, así que, por lo menos, aconsejaríamos prudencia y apostaríamos por sectores defensivos, vinculados a bonos y compañías de calidad".

"IAG nos parece un oasis en un sector en su particular travesía del desierto"

¿Cree que, tras la tregua abierta entre EEUU y México, aquellas compañías expuestas a este país recuperarán el terreno perdido en bolsa durante la semana pasada?

"Todavía se desconoce qué va a hacer finalmente Donald Trump. Lo verdaderamente importante es lo que puede suceder con la guerra comercial con China, porque lo que ha sucedido con México se limita a un acuerdo por el que si se controla la migración hacia EEUU, éste no tomará medidas arancelarias. El impacto positivo que se tuvo que ver, ya se vió".

Por compañías, Inditex presentó la semana los resultados correspondientes al primer trimestre fiscal. ¿Cree que cumplió con lo que esperaba el consenso de mercado?

"Este año estimamos (como se vio ya) un impacto positivo de las divisas (tipo de cambio frente al euro). Existía la idea de que esta situación se fuera a notar más en los márgenes, pero el problema ha sido que las ventas comparables (like for like, en la jerga) fueron un poco peores de lo esperado, pero por motivos de climatología que la propia compañía ha indicado que se han revertido con un crecimiento muy superior en las semanas siguientes".

El castigo es excesivo, aunque es cierto que Indra ha sorprendido con una operación muy importante en tamaño cuando no se esperaba

¿Por qué se está penalizando tanto a Indra después de que el viernes anunciara su intención de comprar ITP?

"Lo que está cotizando es, principalmente, la incertidumbre que genera saber si van a sobrepagar o no por la compra de ITP, siendo, además, una operación que requerirá de una ampliación de capital. El castigo es excesivo, aunque es cierto que Indra ha sorprendido con una operación muy importante en tamaño cuando no se esperaba mucho por el lado de operaciones corporativas. Habrá que esperar a ver los términos de la operación y cómo es el diseño final, para que el mercado pueda reaccionar, pero con la caída que lleva debería estar descontado todo esto".

A IAG, en principio, le abalan sus números, que contrastan con las malas cifras del sector en Europa. ¿Tanta corrección en bolsa no hace que sea una clara oportunidad de compra?

"Veo al valor tocado y creo que el Brexit le va a hacer más daño, ya que afecta bastante a la divisa. La compañía cotiza muy barata, y sí sería una oportunidad de compra, pero el problema sigue siendo el sector y los problemas de oferta y demanda. IAG nos parece un oasis en un sector en su particular travesía del desierto, pero no hay muchos catalizadores que a corto plazo permitan poner en valor estas ventajas".