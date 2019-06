La aproximación a resistencias frena el ímpetu comprador en las bolsas de Europa

Después de seis -e incluso en algunos casos siete sesiones consecutivas al alza- han empezado a evidenciarse los primeros signos de agotamiento comprador en los principales selectivos de renta variable en Europa.

Índices como el Ibex 35 o el EuroStoxx 50 han alcanzado las primeras zonas de resistencia a las que se enfrentan tras un rally desde soportes que ha dejado pingües beneficios en el bolsillo del inversor que haya sabido aprovechar la ventana de compra que se abrió el pasado lunes.

Llegados a ese punto (a los 3.440 puntos en el Eurostoxx 50 o los 9.335-9.410 puntos del Ibex 35) "es probable que ahora se frenen las subidas y se produzca una consolidación de parte de las mismas", afirma Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Por eso, mientras no se superen los 3.440 puntos del EuroStoxx 50, "todavía consideramos precipitado hablar de que los mínimos que marcó en los 3.248 puntos han sido el suelo de la corrección bajista", afirma Cabrero.

Si el selectivo europeo supera los 3.440 puntos todo apuntaría a que en una próxima caída no se perderán los 3.248 puntos y sería una señal de enorme fortaleza.

Se agota el rebote en Wall Street

Sea como sea, mientras no se forme una consolidación, que debería de servir para corregir parte del rebote de las últimas sesiones, "no somos partidarios de comprar más renta variable española ya que en estos momentos la ecuación rentabilidad riesgo no es atractiva".

Sobre todo, teniendo en cuenta que uno de los grandes directores del mercado, Wall Street, también comienza a mostrar dificultades para sostener el rebote de las últimas sesiones.

De hecho, el mercado estadounidense "invita a considerar los niveles alcanzados como una zona óptima para recoger parcialmente beneficios, sobre todo si no se está dispuesto a asumir una consolidación de parte de los últimos ascensos y sobre todo el riesgo de que el rebote visto forme parte de una corrección más amplia que incluso podría profundizar en una siguiente pata bajista por debajo de los mínimos que se marcaron la semana pasada", advierte el analista.

