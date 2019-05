Algo se mueve en el sector de los 'chips': Marvell vende a NXP su unidad wifi

A pesar de haber visto caer el precio de la acción alrededor de un 12% sólo en lo que llevamos del mes de mayo, lo cierto es que Marvell Technology, que forma parte de la cartera de elMonitor, conserva una rentabilidad anual impecable del 36% en 2019. Las operaciones comerciales en las que se encuentra inmersa, con la compra de Avera y la venta de su unidad wifi a la holandesa NXP están ayudando a encarrilar de nuevo a la compañía en el parqué. | Todo sobre el índice Eco30: qué es y quién lo compone

Los títulos de Marvell alcanzaron en abril su máximo anual en los 25,47 dólares, pero desde entonces han perdido en torno a un 14% (un 12% sólo en lo que llevamos del mes de mayo). Ahora, la acción cotiza en la zona de los 22 dólares, y , pese a los descensos, acumula unas ganancias del 36% en lo que llevamos de ejercicio.

Sin embargo, las caídas del último mes han acercado a Marvell al precio de salida de elMonitor, herramienta de inversión a la que se incorporó a principios de marzo y donde gana desde entonces casi un 20%. El precio para proteger un 15% de ganancias se situó en los 21,48 euros, a menos de un 0,5% de los mínimos intradía que marcó este miércoles en los 21,53 dólares.

'La compra de Avera permitirá a Marvell producir más semiconductores especializados necesarios para las redes telefónicas 5G y centros de datos en la nube'

El fabricante estadounidense vio cómo sus acciones se revalorizaban por encima del 3% este miércoles, gracias a que la empresa holandesa NXP, creada a partir de la división de semiconductores de Phillips en 2006, se comprometió a comprar el negocio de conectividad wifi de Marvell, en una operación que se pagará en efectivo y por la que Marvell ingresará 1.760 millones de dólares.

"El equipo de conectividad de Marvell ha sido pionero en suministrar wifi y soluciones Bluetooth innovadoras, seguras y fiables durante casi dos décadas", destacan desde NXP en un comunicado. De hecho, la compañía neerlandesa ha estado presionando "para que la tecnología wifi sea adaptada como el estándard de la industria sobre cómo los coches deberían hablar los unos con los otros", según informan desde Bloomberg.

NXP llega a este acuerdo después de que Qualcomm retirase, el año pasado, la oferta por la compañía en un momento en que ya empezaban a ser más evidentes las tensiones entre Estados Unidos y China.

Los casi 2.000 millones de dólares que recibirá Marvell por esta venta compensarán con creces la adquisición de Avera, la unidad de diseño de chips (microprocesadores) de la empresa Globalfoundries. La operación está valorada en 650 millones de dólares, y permitirá a Marvell "producir más semiconductores especializados que se necesitan para las redes telefónicas 5G y centros de datos en la nube", añaden desde Bloomberg.

"Vemos la compra de Avera Semiconductor de forma favorable", señalan desde Deutsche Bank Research, y resaltan los 300 ó 340 millones de dólares de ingresos que el acuerdo añadiría a las cuentas de Marvell.

"Más importante que el aspecto financiero, creemos que el acuerdo mejora la oferta de circuitos integrados de la compañía para abordar diferentes tipos de chips, expandiendo los microscopios acústicos de escáner (SAM) para otras aplicaciones, como la infraestructura 5G, y, más importante, ampliando las relaciones con los clientes con nuevos y existentes clientes de telecomunicaciones", explican desde el banco alemán.

Además, los expertos ven positivo el hecho de que los clientes de Areva sean en su mayoría europeos.

El semiconductor que más gusta al mercado

De los veinte fabricantes de materiales semiconductores que componen el sector, entre aquellos con una capitalización bursátil superior a los 10.000 millones de euros, diez de ellos reciben una recomendación de compra del consenso de mercado que recoge Factset. Pues bien, la mejor de todas ellas es la de Marvell Technology, frente al consejo de mantener que reciben gigantes de la industria, como Intel, Texas Instruments o Micron.

No obstante, Marvell no está entre las compañías cuyos beneficios se compran más baratos, ya que el PER (veces que el beneficio está incluido en el precio de la acción) es de 24,6 veces frente a la media de 18 veces del sector.