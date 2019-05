Las cinco preocupaciones tras la temporada de resultados de la banca europea, según Deutsche Bank

La primera jornada de la semana ha comenzado con fuertes ascensos en los principales índices europeos tras la celebración de las elecciones para el Parlamento del Viejo Continente. Estos ascensos están siendo impulsados por la banca que, sin embargo, "ha dejado cinco motivos de preocupación después de la temporada de resultados", según Deutsche Bank.

- Caída de los beneficios por primera vez en tres años

Los beneficios de la banca han caído por primera vez en casi tres años, en este caso, en un 6% con respecto al mismo trimestre del año pasado. "Creemos que la rentabilidad del sector tocó techo en 2018 mientras que los vientos de cara continúan", explican desde Deutsche Bank. Los bancos suizos, belgas y nórdicos fueron los peores mientras que los italianos y los austriacos fueron los más resilientes.

- Los ingresos por intereses

Sólo un tercio de los bancos europeos ha cumplido con las previsiones en torno a los ingresos por intereses, que se mantuvieron planos durante estos tres meses. Alemania, Austria e Iberia mostraron crecimiento mientras que las entidades de Reino Unido fueron las más castigadas.

- Vuelven a caer las comisiones

Los ingresos por comisiones volvieron a caer durante los primeros tres meses del año, sin embargo, esta vez la caída fue de un 6% frente a los 2 puntos que descendieron en el último trimestre del ejercicio pasado. Suiza e Italia lideraron las caídas mientras que los bancos austríacos aumentaron esta partida.

- Las mandíbulas se volvieron negativas

En términos financieros, las mandíbulas es un concepto que compara el crecimiento de los ingresos de un banco con la evolución de los gastos de expotación. Si el aumento de los ingresos es mayor al aumento de los gastos, las mandíbulas son positivas y viceversa. En este sentido, desde Deutsche Bank explican que las mandíbulas se han tornado negativas ya que los ingresos han caído un 2% mientras que los gastos sólo lo han hecho en 1 punto porcentual. "Ha sido el peor trimestre en ingresos desde el segundo de 2016", añaden. Sólo los británicos mantuvieron las mandíbulas positivas.

- Las provisiones

Los bancos europeos han pasado por un largo periodo de caídas de las provisiones, lo que ha apoyado la mejora de la rentabilidad del sector. Aunque desde el segundo trimestre del año pasado venían reduciéndose los descenso, no ha sido hasta ahora cuando han ascendido, en un 11%, algo que no pasaba desde desde el último cuarto de 2016. Los bancos italianos, no obstante, redujeron sus provisiones en un 14%.

¿Cuánto he ganado o perdido con mis acciones?: