Las acciones de Indra se impulsan en bolsa después de que Alantra refuerce su consejo de compra

La sesión del miércoles en la bolsa de Madrid ha comenzado con ligeras subidas por parte de un Ibex 35 en el que Indra se ha situado como uno de los valores más alcistas del selectivo al inicio de la jornada. En concreto, sus títulos se han llegado a anotar más de dos puntos porcentuales después de que la casa de análisis Alantra Equities haya reforzado, más si cabe, su recomendación de compra al catalogarla de "fuerte".

Tras este cambio, Indra continúa recibiendo un consejo positivo del 60% de los expertos, mientras que el resto se reparte entre mantener y vender a partes iguales.

No obstante, la firma de inversión ha ajustado ligeramente su valoración y la sitúa en los 12 euros, es decir, un 24% por encima de sus niveles actuales, más del doble de lo que le concede la media del consenso que recoge Bloomberg.

El pasado 9 de mayo la compañía publicó sus cuentas del primer trimestre del ejercicio, reportando un beneficio de 18,1 millones de euros, un 71% más respecto al mismo periodo del año anterior. A su vez, la cartera de pedidos alcanzó los 4.285 millones de euros, el nivel más alto de la historia de Indra.

Riesgo mientras no bata los 10 euros

Desde el punto de vista técnico, "la corrección de las últimas sesiones encaja con el escenario alcista que hemos visto de cara a los próximos meses", apunta Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

"No obstante, no podemos descartar asistir a una recaída a la zona de los 9,15/8,85 euros", añade, "que es la parte superior de un antiguo canal bajista superado que sería visto como una vuelta a soportes y, por lo tanto, una opción de entrada en el valor para aquel que no esté posicionado". "Este riesgo no se alejará mientras no supere el hueco bajista abierto desde los 10 euros", concluye el experto | Más información en Ecotrader, el portal de estrategias de inversión de 'elEconomista'.

