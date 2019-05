ING abre la guerra de los productos baratos con comisiones inferiores al 1%

ING quiere poner su particular grano de arena para revolucionar la industria de la inversión en España. El banco holandés, que ya fue pionero en nuestro país cuando combinó una cuenta de ahorro con un plazo fijo en su famosa Cuenta Naranja, cree que ha llegado el momento de desmontar las falsas creencias que existen en torno al mundo de la inversión que han contribuido a que los españoles guarden 880.000 millones de euros en depósitos y efectivo al 0%, nada menos que el equivalente al 75% del PIB español, y para ello acaba de presentar su propuesta, basada en la gestión pasiva, con servicio de asesoramiento incluido, a un coste inferior al 1% (del 0,99%, tanto para los perfiles más agresivos como los más defensivos).

Se llama Inversión Naranja+ y se compone de siete carteras diversificadas, formadas por fondos índices y ETFs de distintos proveedores, como Vanguard, BlackRock, JP Morgan o Amundi, entre otros, siendo esta última la encargada de la gestión de las carteras, a las que el cliente podrá acceder después de realizar un test de idoneidad o a través de un manager personal disponible por videoconferencia. El banco holandés pondrá a disposición de los clientes 100 asesores y el objetivo es llegar a 150 en junio. En cualquier caso, las siete carteras tienen exposición a renta fija y renta variable, en distintas proporciones, y una de ellas, la segunda con mayor exposición a bolsa de las siete, incluye también oro.

Su apuesta por la gestión pasiva, que no descarta replicar en un futuro con planes de pensiones, se produce en un mercado en el que el peso que adquiere este estilo de gestión aún es muy limitado en comparación al que tiene en países europeos, por la composición de la propia industria, dominada por unos pocos bancos que son, además, los principales comercializadores de fondos en nuestro país. Solo entre las gestoras de cinco entidades (CaixaBank, BBVA, Santander, Bankia y Sabadell) controlan el 60% de todo el dinero que hay en fondos de inversión. Hasta ahora, ING solo comercializaba dos fondos índice en España: uno que replica el comportamiento del Ibex 35 y otro el del EuroStoxx 50, a un coste del 0,99%.

No es la primera propuesta en esta línea que llega por parte de un banco, pero sí una de las que más impulso ha tomado desde su despegue. Al margen de Indexa y Finizens, que se definen como robo advisor a diferencia de ING, que reconoce que estudió la fórmula pero la desechó finalmente al considerar que acercarse a uno implica necesariamente tener unos conocimientos de mercado previos, Bankinter, la octava gestora por volumen de activos en nuestro país, con más de 8.700 millones de euros en fondos, lanzó a principios de 2018 el suyo, Popcoin, y desde entonces ha captado 5 millones y reúne a 1.000 clientes (a diferencia de las carteras de ING, en Popcoin el cliente puede elegir entre carteras de fondos indexados y carteras de fondos activos). Solo unos meses más tarde, en septiembre, Banco Santander, la tercera gestora más grande en España por patrimonio en fondos, también quiso posicionarse en este mercado y lanzó a través de Openbank, su propio servicio de inversión automatizada, Openbank Wealth, que combina inversión por objetivos, un robo advisor, y micro investing (a partir de un euro al día), sobre el que la entidad no ha facilitado datos de clientes ni de volumen captado.

En marcha desde enero

Aunque la presentación en sociedad de este producto, sobre el que la entidad lleva trabajando un par de años, se produjo ayer, en realidad lleva en funcionamiento desde enero y está disponible tanto para clientes del banco como para aquellos que no lo son (estos últimos solo necesitan abrir una cuenta en la entidad). Y desde su lanzamiento su acogida ha sido positiva, ya que han asesorado a 5.700 clientes y, de ellos, la mitad ha decidido invertir, es decir, 2.850 personas. El dato que más esperanza a ING, que cuenta con 4 millones de clientes, es que el 20% no había invertido antes. "Tenemos 27.000 millones de euros en la Cuenta Naranja", reconoce César González-Bueno, consejero delegado de ING España y Portugal, que se remuneran a tipos bajos, por lo que considera "que una parte de ese dinero debería ir hacia la inversión". A diferencia de otras propuestas que han surgido en el mercado y que van en la misma línea, otra de las peculiaridades de las carteras de ING es que no requieren de inversión mínima.