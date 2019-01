Julia Vicario (Bankinter): "Popcoin aúna lo mejor de la máquina y lo mejor de la inteligencia humana"

Bankinter fue el primer banco español que puso en marcha un roboadvisor. En sus doce primeros meses de vida, ya ha alcanzado los 1.000 clientes y se ha convertido en una herramienta de captación de usuarios para el grupo, ya que dos tercios de los que contratan Popcoin no eran previamente clientes del banco. Julia Vicario, responsable de Popcoin, adelanta que en 2019 lanzarán nuevos productos, que podrían ayudar a impulsar el patrimonio de los clientes. Apuestan por crecer en España y miran a Portugal.

¿Por qué Bankinter lanzó Popcoin?

Hemos montado Popcoin como una start-up dentro de Bankinter y con la misión de dar servicio a una demanda existente de inversores digitales en España. Hay muchos ahorradores que quieren ir más allá de los depósitos y aprovechar las posibilidades que les brindan los fondos de inversión en la búsqueda de la mejor rentabilidad posible, teniendo en cuenta el entorno de los mercados.

Ustedes se autodefinen como un "democratizador" de la inversión...

Popcoin permite al ahorrador acceder a carteras de fondos de inversión que hasta ahora estaban reservadas a altos patrimonios, y solo invirtiendo desde 1.000 euros. Antes, en la contratación tradicional, algunas carteras con fondos premium requerían inversiones de entrada de incluso 300.000 euros.

Son el primer 'roboadvisor' de la banca que nació en España, ¿qué aceptación están teniendo?

Muy buena. Ya tenemos 1.000 clientes en un primer año con una situación de mercados compleja. La muestra de la buena marcha es que el 65% de los clientes de Popcoin no procede de la red de Bankinter.

¿Entonces el grupo está captando nuevos clientes gracias a ustedes?

Casi dos tercios de los clientes de Popcoin no vienen de Bankinter, por lo que somos un claro contribuidor para el banco.

¿Son un servicio generador de comisiones para el grupo?

Nuestra actividad está basada en la gestión de la inversión que se basa en comisiones por dicha gestión, es decir, el cobro del servicio de diseñar y gestionar las carteras. En ese marco, aportamos ingresos al grupo, prestando un servicio nuevo de alto valor añadido para inversores digitales. Y este servicio es complementario al que un inversor puede encontrar en el banco.

¿Qué objetivos tienen para 2019?

Nuestro objetivo es extender el servicio a más clientes y aumentar nuestra oferta con nuevos productos, como planes de pensiones. En patrimonio, además, hemos detectado un aumento de la cifra media del 50%, hasta situarse en 4.500 euros por inversor, con respecto al saldo promedio de los tres primeros meses. Vemos que a los inversores les gusta el servicio. Y a esto se une que sabemos que nuestros clientes tienen un patrimonio mayor del que están invirtiendo, una situación habitual; pero que apuntala nuestro planteamiento de que en 2019 puede dispararse el saldo medio por inversor.

El perfil que los contrata, ¿es distinto al del cliente de Bankinter?

Se dan coincidencias, pero no completamente. Popcoin nace como servicio abierto, ya que para contratarlo no hay que abrir cuenta en Bankinter: se puede tener en cualquier otro banco español. De hecho, la mayoría de los clientes de Popcoin no viene de Bankinter. El inversor medio es hombre, de unos 40 años, con estudios superiores y que vive en grandes ciudades.

¿Se plantea el banco lanzarlo en algún otro país, aprovechando la expansión internacional del grupo?

Popcoin busca desarrollar su crecimiento exponencial primero en España, aunque un segundo objetivo sería Portugal.

Desde su nacimiento han aparecido otras ofertas de otras entidades, ¿qué les diferencia?

El equipo humano de expertos en fondos de inversión. Popcoin va más allá del roboadvisor, que solo se basa en algoritmos: aúna lo mejor de la máquina y lo mejor de la inteligencia humana. Por eso lo catalogamos como roboadvisor de última generación. Otra ventaja diferencial para el inversor es que Popcoin tiene detrás el respaldo y la garantía de un gran banco, reconocido y solvente, como es Bankinter.

¿Cuál es su política de comisiones?

Es otra de las características que diferencia a Popcoin de otros roboadvisors y de las gestoras de fondos: el cliente tiene una única comisión en concepto de gestión. Nada más. Y esta comisión es del 0,6% en el caso de las carteras de gestión activa y del 0,4% en las carteras indexadas.

¿Con cuántos fondos se forman las carteras? ¿Cuántos productos son de terceros y cuántos propios?

No tenemos un número predefinido de fondos en las carteras. Lo importante es tener una buena diversificación. Dicho esto, suelen contar con una decena de fondos, elegidos de entre más de 25.000 de todo el mundo; no solo los de Bankinter. Popcoin prioriza el mejor fondo posible, dentro del entorno del mercado, sin depender de la marca propia del banco.

¿Cómo les afecta Mifid II?

Popcoin ha nacido ya con MiFid II, por lo que no vemos un efecto de la normativa. El modelo de Popcoin, basado en arquitectura abierta, es algo que en Bankinter llevamos haciendo muchos años. Por otro lado, Popcoin ofrece un servicio de gestión de carteras por tratarse de un modelo muy sencillo de entender por los inversores y sencillo también desde el punto de vista del modelo de precios.