Botín impulsa el plan de crecimiento de Openbank para llevarlo a 10 países

El Banco Santander tiene nuevos planes para Openbank, su banco cien por cien digital. El grupo rescata los objetivos de crecimiento de la entidad, hace ya dos años que anunció su expansión a otros países, y plantea ahora la entrada del banco digital en hasta diez nuevos mercados para alcanzar los dos millones de clientes. Por el momento, la entidad cerró el ejercicio pasado con 1,2 millones de clientes.

El primer destino de desembarco es Alemania, país al que Openbank llegará en cuestión de semanas, según fuentes financieras. Asimismo, los siguientes mercados serán Holanda y Portugal. El banco retrasa un año más su entrada en Argentina, inicialmente prevista para este año, y que ahora se pospone a inicios de 2020.

Openbank entrará Alemania en forma de proyecto piloto con un grupo reducido de personas, como ya se hizo en su momento en España con alrededor de 500 o 1.000 personas. Este formato friends and family (amigos y familia, en inglés) supone lanzar la aplicación y abrir una cuenta a un número acotado de usuarios del país, para hacer pruebas y analizar errores.

Nuevas regiones

El proyecto piloto en Alemania durará entre dos y tres meses y ya cuenta con página web en construcción. La internacionalización del banco encabezado por Ezequiel Szafir también servirá al grupo para ver qué aceptación tiene en regiones en las que no está instalado. Prueba de ella será Holanda, país en el que el Santander no cuenta con presencia, y en el que llevará a cabo el aterrizaje de Openbank en breve. "Servirá para conocer la capacidad de la plataforma tecnológica y su aceptación por parte de los usuarios en un país que no se está", dicen las mismas fuentes a este diario.

De los 1,2 millones de clientes que tiene la entidad digital solo en España, el 38% son usuarios fidelizados que tienen Openbank como su banco principal. Esta cifra se situará entre el 35% y el 40% tras su expansión internacional. Actualmente, la media de productos que cada cliente fidelizado (cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos, tarjetas de débito o crédito, hipotecas, préstamos, inversiones o robo advisors) tiene contratados es de 4,6, y al final del plan será de entre 3 y 5. El Santander espera que Openbank atraiga, comprometa y retenga clientes sin una red de sucursales, ofreciendo rentabilidad, pero también "la mejor experiencia de usuario".