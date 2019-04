La V de Wall Street marca la senda hacia máximos de 2018 a la bolsa europea

Una V perfecta, histórica, se cerró este martes en Wall Street. El S&P 500 registró nuevos máximos históricos, tras protagonizar un rally de cerca del 20% desde los mínimos de la semana de Navidad, que marca la senda hacia los altos de 2018 a la bolsa europea. El EuroStoxx 50 parte con un recorrido del 5% hasta los 3.700 puntos de enero del año pasado.

Si Wall Street está encontrando apoyo en la temporada de resultados, las cuentas de la banca serán clave a partir de ahora en los parqués del Viejo Continente. Este miércoles, ha rendido cuentas Liberbank, el jueves será el turno de Bankinter, y el viernes lo harán Sabadell y Bankia. Para un índice tan bancarizado como el Ibex 35, estas cifras serán claves, mientras el ruido político de las elecciones del 28-A sigue pesando sobre el mercado español.

La banca y los comicios en el plano doméstico, las expectativas e en Alemania, la lectura de abril de la encuesta IFO este mismo miércoles, las negociaciones sobre la guerra comercial y, sobre todo, el PIB del primer trimestre de Estados Unidos que se conoce este viernes y que funcionará de termómetro de la desaceleración del crecimiento económico global marcarán el comportamiento del Ibex 35 y del EuroStoxx 50.

Es relevante que los renovados máximos de S&P 500 hayan llegado en un momento crítico para la resolución de uno de los componentes clave para las bolsas en los últimos meses: la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que se extiende desde que Donald Trump impuso los primeros aranceles a la importación de productos chinos en marzo de 2018.

Según indicaron la semana pasada fuentes a The Wall Street Journal, Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de EEUU, viajará a China a finales de abril para continuar las negociaciones, mientras que a principios de mayo será Liu He, viceprimer ministro de la República Popular de China, quien viajará a Washington con el mismo objetivo. El estadounidense ha reconocido que las negociaciones van por buen camino y están llegando a la "ronda final".

La 'irrepetible' historia reciente del S&P 500.

Los niveles claves en las bolsas

Los niveles a tener en cuenta ante este intenso calendario y los ambiciosos objetivos están bien delimitados por el equipo de analistas de Ecotrader. "Con el empuje de la bolsa estadounidense, los índices europeos no retroceden y, a pesar de que el Ibex 35 sigue mostrándose débil, fruto de la incertidumbre que provoca la próxima cita electoral, todavía no se ha perdido ningún soporte que ponga en jaque las posibilidades de que podamos seguir asistiendo a próximas fechas al ataque de resistencias que encuentra en los 9.670-9.740 puntos, por donde discurre la tangencia con la directriz bajista que manda desde los máximos de 2017 en los 11.200 puntos", explica Joan Cabrero, director de estrategia del portal de estrategias de inversión de elEconomista.

"Que el resto de bolsas europeas escaparan este martes de los números rojos no hace más que reforzar nuestra idea de que la situación alcista se mantiene sin cambios", continua el experto en análisis técnico, quien concluye que "no habrá ningún signo de debilidad importante mientras el Eurostoxx 50 no pierda soportes clave de 3.412 puntos".