Tesla cae un 2% en la preapertura de Wall Street tras la explosión de un Model S en Shanghái

Las acciones de la automovilística estadounidense Tesla caen más de un 2% en el mercado de preapertura (o pre-market) de Wall Street este lunes. La compañía fundada por el mediático ingeniero Elon Musk se está viendo perjudicada en el parqué por una nueva polémica respecto la seguridad de su modelo de coche Model S.

En concreto, distintos vídeos publicados en redes sociales muestran como un vehículo Tesla de este modelo explota y se incendia de manera espontánea cuando estaba estacionado en un aparcamiento subterráneo en Shanghái.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 1st generation Tesla Model S caught Fire underground car park.