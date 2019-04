Bestinver ve en Bankia y BBVA los candidatos perfectos para una fusión con Sabadell

Bestinver sigue pescando en el sector bancario. Una de sus últimas incorporaciones en la cartera ibérica ha sido Sabadell, que se une a Unicaja y Santander. Uno de los argumentos que justifican la inversión en este banco, explican desde la gestora, es que lo ven como un claro candidato a participar en una potencial operación de fusión y adquisición, en el que los socios que mejor encajarían serían Bankia y BBVA.

"El mercado español se beneficiaría de más consolidaciones", ha explicado Beltrán de la Lastra, presidente y director de inversiones de Bestinver, durante la presentación de su última carta trimestral dirigida a inversores. De esta forma, la gestora de Acciona ha construido una posición en la entidad que preside Josep Oliu, que representa un 2% de la cartera de su fondo, bajo la premisa de que su valoración es hoy atractiva respecto a la del resto de entidades domésticas, "incluso teniendo en cuenta una ampliación de capital", señala de la Lastra.

Si Sabadell ha sido uno de sus fichajes en el primer trimestre del año, en el anterior confió en Santander, donde mantienen la posición. "Si la pregunta es si nos gustan los bancos, la respuesta es que no. Nos gustan algunos en los que el precio es adecuado", matiza. "No tenemos más de un 10% en el sector financiero", describe.

"Para justificar un potencial de revalorización en la banca no tenemos en cuenta la normalización de los tipos"

El hecho de que el entorno no sea el más idílico para el sector es precisamente lo que lo hace atractivo para Bestinver: "Para justificar un potencial de revalorización en la banca no tenemos en cuenta la normalización de los tipos", señalan. No obstante, estiman que el entorno regulatorio que ha tenido este sector en los últimos diez años ha sido peor de lo que será en los próximos diez.

Además de las entidades nacionales, Bestinver también invierte en bancos extranjeros como Intesa o Commerzbank. "Si se asume que los tipos de interés se normalizan, no está regalado, está lo siguiente", apunta. "Preferimos un Commerzbank sin fusión que con fusión. La razón es que vemos un banco que ha hecho un esfuerzo enorme por mejorar su balance, a un precio atractivo", señala.

"Los últimos dos o tres meses nos ha permitido comprar algunas cíclicas británicas a precios atractivos"

Al margen de la banca, Bestinver explica que en el primer trimestre del año han hecho pocas operaciones porque el mercado no ha dado demasiadas oportunidades, aunque siguen viendo algunas en el área industrial. También el Brexit ha dejado algunas. "Los últimos dos o tres meses nos ha permitido comprar algunas cíclicas británicas a precios atractivos, como Next, que genera un flujo libre de caja que reparte vía dividendos y recompra de acciones", señala de la Lastra.

Sobre Telepizza, una de las posiciones de Bestinver, la cual compraron por debajo de los cinco euros, Beltrán de la Lastra explica que "a seis euros preferimos que no haya OPA y que siga cotizada".