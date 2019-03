Bankia ganará en 2020 el 40% menos de lo que prevé en su plan estratégico

Bankia no modificará su plan estratégico 2018-2020, a pesar de que es muy evidente en el mercado que no logrará cumplir la mayor parte de los objetivos, básicamente porque la hipótesis de partida de las proyecciones de crecimiento se han difuminado. La entidad hizo sus números con la previsión de que los tipos de interés en la zona euro comenzarían a subir ya en 2019 y alcanzarían el 0,73% en 2020, cuando hoy las últimas palabras del Banco Central Europeo (BCE) al respecto sitúan el primer alza del precio del dinero a partir del próximo año. No es la única entidad a la que el cambio en la hoja de ruta de Mario Draghi podría truncar el cumplimiento de su plan estratégico. Esta situación también afecta a firmas como Banco Sabadell y CaixaBank, lo que pasa es que el peso de préstamos hipotecarios en la cartera de Bankia es muy superior, el mayor de España, solo superado por Liberbank. En 2018, las hipotecas representaban el 57,5% del total del dinero concedido por la entidad -70.524 millones sobre 122.719 millones de euros-.

Fuentes próximas a la compañía reconocen que "se está cumpliendo con todos los objetivos que están en su mano", pero no pueden controlar la marcha de los tipos. "El mercado sabe perfectamente que no van a cumplir con su plan, pero la realidad es que si lo cambiaran deberían elaborar uno nuevo y ese es el verdadero problema, porque ¿qué puedes decir si no hay visibilidad para los próximos años?", apunta uno de los grandes departamentos de análisis de este país.

Con este contexto, no es de extrañar que los analistas descuenten que el beneficio neto de Bankia será casi un 40% inferior del esperado en su plan estratégico en 2020, cuando prevén ganancias de 800 millones, frente a los 1.300 millones estimados por la entidad.

"Creemos que vamos a estar por encima de la cifra que ven los analistas. El principal compromiso es la retribución al accionista, y vamos a cumplirlo. Los indicadores de balance y negocio estarán por encima del plan", aseguran fuentes del banco.

La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri se marcó también como objetivo superar un RoTE (retorno sobre el capital tangible) del 11%, una ratio que el mercado tampoco se cree. La previsión es que se coloque unos 490 puntos básicos por debajo, sobre el 6,1%, el tercero más bajo del sector de los bancos cotizados por delante de Unicaja -para el que se espera un 5,2% en 2020- y de Liberbank -con un 6% previsto-. "Nos parece una cifra ambiciosa y estimamos que se sitúe en el 6% el próximo año, basándonos en un crecimiento cercano al 5% del margen de intereses", creen en JP Morgan.

Lo que sí cumplirá, según el mercado, es con el objetivo de contar con un CET1 (Common Capital Equity Tier, o lo que se entiende por capital de máxima calidad) superior al 12%. "Esperamos un nivel de CET1 del 12,9% en 2019 -frente al 12,6% logrado en 2018- y del 13,2% en 2020. Estas estimaciones sugieren un exceso de capital de 900 millones de euros sobre el objetivo del 12% -frente a los 600 millones que preveíamos antes de conocer los resultados de 2018-", calculan los analistas de Credit Suisse, quienes consideran que este dinero se drenará a través de elevar la retribución al accionista.

El dividendo extraordinario

La entidad tiene comprometido un payout (porcentaje del beneficio neto que se distribuye en dividendos) de entre el 45% y el 50% y el reparto de 2.500 millones de euros entre sus accionistas de 2018 a 2020 ante el exceso de capital de la entidad. Según las previsiones de los analistas, Bankia se gastará en estos tres años 1.145 millones, considerando un payout del 50% y ganancias de 800 millones en 2020. Por lo tanto, restan unos 1.355 millones de un futurible dividendo extraordinario para cumplir con el compromiso de la entidad. "Distribuirá este dividendo extraordinario en 2020", dice Credit Suisse. En esta misma línea, Nuria Álvarez, de Renta 4, reconoce que "la entidad cumplirá" con su palabra ante los accionistas.

Si se dividieran esos 2.500 millones entre los tres años del plan, el resultado es "un payout del 80% entre 2018 y 2020", apunta JP Morgan. El consenso estima una rentabilidad por dividendo del 5,8% este año y del 7% en 2020, solo superada por Sabadell -con un 9%- y por CaixaBank -un 7,3%-.