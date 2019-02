Wall Street comienza la semana con subidas moderadas ante el buen tono comercial entre EEUU y China

Wall Street comienza la semana teñido de verde. La bolsa d Nueva York abre la sesión de este lunes con subidas moderadas en sus tres principales índices. El Dow Jones sube un 0,36% en la apertura, mientras el S&P 500 lo hace en un 0,64% y el Nasdaq, en un 0,77%. Ello en una jornada marcada por el buen tono en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

La jornada en el mercado estadounidense viene precedido por las fuertes subidas en las bolsas asiáticas y, aunque con menor fuerza, en las europeas.

Este optimismo renovado se debe a las buenas noticias de la tercera ronda de negociaciones entre EEUU y China.

En la noche de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de Twitter el "retraso" de la subida de los aranceles de importaciones de ciertos productos chinos más allá del 1 de marzo (cuando estaba prevista) ante los "sustanciales avances" en las negociaciones con el gigante asiático.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!