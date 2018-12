Tras una fatídica Nochebuena y una más que alegre post-Navidad, Wall Street vuelve a las fuertes pérdidas este jueves. Hoy se ve arrastrado por los descensos en Europa, por lo que sus tres principales índices bajan cerca de un 2%. Y es que, un día más, el mercado se muestra especialmente preocupado por una más que probable desaceleración de la economía global el año que viene.

En concreto, la bolsa neoyorquina extiende los desplomes que viven las plazas del Viejo Continente después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya plasmado en su último Boletín Económico la expectativa de que "la actividad económica mundial experimente una desaceleración en 2019".

Esto realmente realmente no es más que una confirmación de los temores que llevan cogiendo fuerza en los mercados desde hace semanas. Muchos comenzaron a señalar el pasado mes a la inversión de la curva de tipos de Estados Unidos, que suele ser un aviso previo a una recesión. No obstante, la mayoría de los analistas niegan que habrá una nueva crisis el próximo año, y se limitan a hablar de desaceleración, como también ha hecho hoy el BCE.

En el plano macroeconómico, ayer los inversores celebraban en el parqué que Jerome Powell continuará al frente de la Reserva Federal (Fed) y Steven Mnuchin como secretario del Tesoro de EEUU, pese a los rumores que habían surgido en los últimos días. Hoy, en cambio, el protagonismo continúa recabando en el cierre del Gobierno estadounidense.

El llamado shutdown se mantiene por sexto día consecutivo, y sin certeza de cuándo terminará, ante las dificultades que está encontrando el presidente de EEUU, Donald Trump, de sacar adelante los presupuestos del país.

El mandatario exige al partido de la oposición, los demócratas, que apoyen en el Senado unas cuentas que destinan 5.000 millones de dólares a la construcción del muro fronterizo con México, una de las 'medidas estrella' que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

Ante esta situación, Trump, como es habitual, ha presionado a los demócratas a través de su cuenta personal de Twitter, defendiendo que es necesario el muro para parar "el tráfico de drogas, de personas y de miembros de bandas criminales" en EEUU. Además, cuestiona al partido opositor si no se da cuenta de que son demócratas "la mayoría de las personas" que no están cobrando (por el shutdown).

Have the Democrats finally realized that we desperately need Border Security and a Wall on the Southern Border. Need to stop Drugs, Human Trafficking,Gang Members & Criminals from coming into our Country. Do the Dems realize that most of the people not getting paid are Democrats?