Wall Street abre a la baja: el Nasdaq cede el 0,4%

Caídas generalizadas en Wall Street. Los principales índices estadounidenses cotizan con descensos en una jornada en la que el Nasdaq cede el 0,4%, mientras que el Dow Jones y el S&P se dejan en torno a un ligero 0,2%.

Los ecos de una disputa comercial entre EEUU y China vuelven al mercado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con aumentar los aranceles a las importaciones de productos de China, asegurando que todavía le queda un "largo camino por recorrer".

"Miles de millones de dólares están llenando las arcas de Estados Unidos debido a los aranceles impuestos a China y hay un largo camino por recorrer", ha afirmado el presidente del país norteamericano en su cuenta personal de Twitter.

Billions of Dollars are pouring into the coffers of the U.S.A. because of the Tariffs being charged to China, and there is a long way to go. If companies don't want to pay Tariffs, build in the U.S.A. Otherwise, lets just make our Country richer than ever before!