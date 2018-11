La gestora de Renta 4 considera que el mercado ya ha descontado el peor escenario posible de cara a 2019

El mercado ya ha puesto en precio, en opinión de la gestora de Renta 4, el peor escenario posible que se puede esperar para el año que viene. "Podemos ver una desaceleración en la macro, pero ya está descontada", opina Celso Otero, gestor de fondos de esta casa, que espera un crecimiento económico a nivel global del 3,5-3,75%.

En esta gestora consideran que esa posible desaceleración no es lo único que está descontado ya, también lo están las subidas de tipos de interés que están por venir, y el impacto de la guerra comercial. De modo que ven la volatilidad de las bolsas como una oportunidad para tomar posiciones en determinados sectores.

A este respecto, Alejandro Varela, gestor de Renta 4 Gestora, argumenta que "nos encontramos ante un cambio de ciclo que no se rige por los parámetros normales. Es atípico. El mercado se tiene que ajustar, y nueve de cada diez veces las correcciones que se producen en las bolsas son ruido y hay cierto espectro del mercado que está muy barato".

Viento a favor para América Latina

Una de las áreas donde la gestora de Renta 4 encuentra oportunidades es en América Latina, donde destacan que ha desaparecido la incertidumbre asociada a los procesos electorales y, por tanto, disfruta de una mayor estabilidad política; así como el hecho de que los fundamentales de la región se mantendrán sólidos. "Está bien posicionada para los retos industriales y tecnológicos, y su importancia como un socio comercial potente se ha intensificado", destaca Valera. Aunque no ignoran los riesgos de invertir en este tipo de mercados: "Vemos cierta debilidad en las materias primas y no es positivo para la región", dice Varela, y, además, de producirse una pérdida de dinamismo económico a nivel global, que no es el escenario central de esta casa, también iría en contra de estos países. Resaltan, también, que la región se enfrenta a una agenda de reformas importantes, "y existe cierta dificultad para tomar algunas medidas".

Por países, tienen "una gran esperanza en Brasil. Es una incógnita, pero una incógnita esperanzadora", desarrolla Varela, que resalta que afronta algunos problemas similares a los de España. Pone como ejemplo la reforma de su sistema de pensiones, de uno de reparto hacia uno de capitalización, pero no es el único reto que tiene en agenda. "Jair Bolsonaro ha prometido muchas cosas y ahora tiene que ejecutarlas, y el riesgo de ejecución existe", añade.

Se refiere a la revisión del régimen fiscal, la reducción del tamaño del gobierno, la reducción del déficit público, con objetivos de estabilidad presupuestaria en 2019 y superávit en 2020 y la privatización de compañías o partes de compañías no estratégicas.

La previsión de Renta 4 Gestora es que el PIB de Brasil crecerá un 2,4% en 2019 y, pese a su preferencia por este país, su economía no es la que más crecerá. Lo hará más la de Chile (3,4%), Colombia (3,6%), y Perú (4,1%), a donde están virando parte de la posición que tenían construida en México. "Es el país donde surgen más dudas. Con el nuevo Gobierno se ha perdido la confianza en dos semanas, a pesar de que los fundamentales del país son buenos, lo que nos ha llevado a frenar todo tipo de inversiones en el país y a rebalancear la inversión hacia Chile, Colombia y Perú", reconoce Valera.

Los sectores de estas economías que más les gustan son aquellos que se benefician de la recuperación demográfica de la población, lo que les ha llevado a exponerse al sector consumo, minero y financiero. Aunque este último no les gusta en Europa porque no ven que sea atractivo en estos momentos, en las economías de América Latina estima que aún tiene una tasa de penetración elevada, además de menores exigencias de capital y una alta rentabilidad por dividendo. En la minería pasa algo similar. En su opinión, "el precio de las materias primas está muy barato en comparación con el de otros activos", concluye Varela.