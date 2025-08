Santander desbloqueará la compra por técnico si cae a los 6,55 euros

El sector bancario lleva ya muchos meses siendo el preferido de los inversores a tenor de la evolución en bolsa de sus componentes en los últimos tres años, en los que han más que doblado su precio en el parqué.

En el caso de Santander, que es la compañía del sector más grande no solo de España sino también de la Eurozona, con un tamaño que ha superado este curso los 100.000 millones de euros, en lo que va de 2025 ha sumado un 65% al precio de su acción, que ha tocado máximos no vistos desde 2011.

Tras llegar a esos niveles, el banco cántabro ha consolidado ligeramente posiciones en los últimos días, algo que el inversor debe vigilar atentamente por si se abre una nueva oportunidad de entrar a un valor tan alcista como Santander.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica que "la isla bajista que dejó la cotización de Santander la pasada semana mantendrá sus implicaciones mientras un rebote no logre cerrar el hueco bajista abierto desde los 7,536 euros". "Para ello, sería necesario ver un cierre diario por encima de ese nivel, aunque todavía no podríamos hablar de cancelación completa de la señal de giro mientras no supere los máximos de la sesión previa a su aparición, en los 7,75 euros", agrega el experto.

"De hecho, el rebote que estamos viendo en este arranque de semana me temo que es vulnerable, y si no lo es, me da exactamente igual, porque no soy partidario de comprar hasta que no veamos una corrección de mayor calado", sigue Cabrero. "Lo que busco, por tanto, es un retroceso que lleve al Santander a desandar al menos un 38,2% de Fibonacci de toda la subida desde los mínimos de abril, lo que implicaría verlo en 6,55 euros", sugiere. "Y si finalmente tenemos un regalo de Navidad, no descarto verlo en la zona de 5,8/6 euros, que sería una oportunidad de oro para los que tengan paciencia", concluye Cabrero.

El análisis fundamental también resalta el atractivo de esta compañía para el inversor. Para empezar, es el banco español que cuenta con una mejor recomendación de compra. De todas las casas de análisis que la siguen, el 69% sugiere que pese a las alzas recientes, sigue siendo buen momento para tomar posiciones mientras que solo el 7% de la mismas prefiere recoger beneficios.

Recientemente publicó sus resultados del segundo trimestre del año, alineados con las estimaciones del consenso, con lo que han podido mantener las guías previamente anunciadas que son las de ingresar 62.000 millones este año y dejar los niveles de capital en el 13%. "La evolución operativa continúa siendo positiva y alineada para cumplir guías, a pesar de un impacto divisa en el primer semestre en torno a 5 puntos porcentuales a lo largo de la cuenta de resultados", explican en Renta 4.

"Se sigue viendo una mejora en comparativa interanual tanto en rentabilidad como en perfil de riesgo", agregan. Así pues, los expertos, de media, fijan su precio objetivo a 12 meses en la zona de los 7,87 euros, lo que le deja un recorrido al alza de algo más de un 6%.

