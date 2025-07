Santander descarta hacer adquisiciones en España en este momento tras la compra de TSB en Reino Unido

El Santander no ve, de momento, oportunidades para hacer adquisiciones en España tras la compra de TSB, la filial británica del Sabadell. "No veo la necesidad de hacer una adquisición en España en este momento", afirmó este miércoles el consejero delegado del banco, Héctor Grisi, en una rueda de prensa con medios para presentar los resultados semestrales. "Tenemos un deber fiduciario de ver las oportunidades en los mercados en los que estamos. Ahora no vemos nada claro y realmente estamos concentrados en nuestro crecimiento orgánico, donde tenemos una gran oportunidad", agregó.

El banquero volvió a celebrar el acuerdo sobre la compra de TSB, que le vino al Santander como "un anillo al dedo". "Es un banco muy parecido al nuestro, con una muy buena estructura de depósitos y tiene la gran ventaja de que el 80% de su negocio son hipotecas. Es una integración relativamente fácil de llevar a cabo", apostilló. El director financiero, José García Cantera, recordó que cuando Lloyds vendió TSB hace 10 años, Santander participó en el proceso y que el equipo que lo analizó en su día sigue en el banco. "No es un activo nuevo", aseguró, al motivar la rapidez con la que se llegó a un acuerdo con el Sabadell.

Preguntado sobre si el anuncio de la recompra de 1.700 millones altera el ritmo previsto para la retribución al accionista de los 10.000 millones en 'buybacks' en el bienio 2025-2026, Cantera puntualizó que cuando el banco anunció el importe en febrero, al hacer los números sobre el exceso de capital previsto, el grueso de la distribución parecía estar concentrado con cargo a los resultados para 2026. "Hemos adelantado una parte que el mercado esperaba para el próximo año sobre los resultados de 2025", dijo.

Además, ante la posible generación de más capital -a finales de junio su ratio de CET1 se situaba ya en un 13%, la parte alta de su rango operativo del 12-13%-, abrió la puerta a poner sobre la mesa más recompras de acciones para el inversor. "Es muy posible que haya algo más de capital para 2025-2026 y que dé pie a que paguemos algo más de los 10.000 millones ya anunciados. No sabemos cuánto más. Dependerá de nuestra capacidad de generación de capital", agregó.