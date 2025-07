Santander se impone a Barclays y compra TSB al Sabadell por 3.000 millones

Banco Santander ha ganado la carrera a Barclays y comprará TSB Bank al Sabadell por 2.650 millones de libras (unos 3.000 millones de euros). La operación, que aún deben aprobar los accionistas del vallesano, reportará plusvalías al grupo catalán y un talón, susceptible de dirigirse en gran parte de para mejorar el dividendo en su batalla por convencer al accionista para que no acuda al canje propuesto por BBVA.

El Sabadell compró TSB Bank en el año 2015 a Lloyds Banking Group por 1.700 millones de libras (2.000 millones de euros), pero tiene contabilizada la filial con 2.400 millones en valor en libros. El desfase de alrededor de 700 millones extra se explica en las inversiones acometidas posteriormente en la filial, sobre todo, por los problemas que tropezó con la plataforma informática y que ocasionaron que la filial fuese un quebradero de cabeza para la entidad durante los primeros años.

La venta reportará al banco, por tanto, unos 200 millones en libras de plusvalías. La cúpula del catalán garantizó a los accionistas del banco que la operación solo se cerraría de generar valor, descartando una venta que provocase minusvalías, y negaron que se haya montado para frustrar las ambiciones compradoras de BBVA con una venta a pérdidas.

"No es una poison pill o una píldora de veneno, sino que es una operación que, si tiene sentido se hará y si no tiene sentido no se hará con independencia de que la opa siga adelante o no", garantizaba la semana pasada su consejero delegado, César González Bueno.

El Santander con esta operación se convierte en el cuarto jugador del mercado bancario en prácticamente todos los negocios y el tercero en banca minorista británica. La entidad compra un banco a precio razonable con el dinero dispuesto en su filial polaca a buen precio.

La entidad dispone de casi 7.000 millones de euros de la caja realizada con la venta al austriaco Erste Group del 49% de su filial polaca, Santander Polska. La desinversión en esta entidad se hizo 2,2 veces el valor en libros y compra TSB por 1,45 veces.