La bolsa suiza afronta los aranceles del 39% con caídas aunque con esperanza en las negociaciones

La bolsa suiza reacciona a los nuevos aranceles de Estados Unidos impuestos sobre el país alpino. También es la primera vez que las compañías cotizadas suizas se enfrentan al dato de empleo estadounidense que desplomó al mercado al cierre de la semana pasada. El principal índice bursátil suizo, el Smi 20, arranca este lunes con caídas del 0,8% cuando el resto de la bolsa europea rebota con tibieza.

La bolsa suiza permaneció cerrada el pasado viernes por festivo, lo que evitó que el mercado financiero del país helvético registrase la caída que sí se da ahora. No obstante, mitiga el impacto inicial ya que llegó a ceder un 1,8% frente al 0,8% que se deja el Smi a media sesión.

A priori, Suiza soportará un gravamen arancelario del 39% para todos aquellos productos que tengan por destino Estados Unidos. Es uno de los más elevados hasta la fecha entre los grandes socios comerciales que tiene EEUU y está muy lejos del 15% que acordaron Donald Trump y Úrsula von der Leyen para la Unión Europea. Además, está por encima del 32% que figuraba en la famosa pizarra arancelaria de Trump que se dio a conocer en abril.

No obstante, aún no ha entrado en vigor ese 39%, por lo que puede rebajarse en las negociaciones como ya hizo la UE y anteriormente Japón. "No se asusten, aún es posible el acuerdo. Es probable que el daño se concentre en el inicio, lo que exige serenidad antes de reanudar las negociaciones", comenta el director de investigaciones de Julius Vaer, Christian Gattiker.

La sorpresa arancelaria llega tras el Día Nacional de Suiza, pero no entraría en vigor hasta el 7 de agosto. De hecho, el mercado no reaccionó al anuncio de Trump con un pánico generalizado, según los expertos, porque además de no haber entrado en vigor se está descontando el acuerdo antes de que concluya la fecha límite. "Lo que estamos enfrentando esta semana en Suiza es muy parecido a lo que sucedió a principios de abril con el primer arancel estadounidense", comenta Arthur Jurus, de la gestora de patrimonio Oddo en Suiza. "Será un shock inicialmente, pero el ratio es demasiado alto y será más una estrategia de negociación que el porcentaje final", explica el economista jefe de Berenberg, Holger Schmieding.

La bolsa suiza está históricamente dominada por compañías farmacéuticas y por el sector bancario por lo que es en estas cotizadas donde puede verse la respuesta de los inversores a la viabilidad de unos aranceles del 39% que estarían entre los más altos propuestos por la administración de Trump hasta la fecha. Las tres compañías con mayor ponderación del Smi 20 son Novartis, Nestle y Roche Holding y entre las tres representan casi el 40% del total del índice.

Novartis, farmacéutica, se deja un 0,2% de su valor en el mercado este lunes. La otra gran farmacéutica, Roche Holding, cede un 1,7% y Nestle avanza un 0,2%. Habría que irse a compañías con menor capitalización bursátil para encontrar las mayores correcciones del índice: Alcon, también farmacéutica, se deja un 2,5% mientras que Richmond, financiera, cede un 2%.

La importancia a la hora de determinar los aranceles para el farmacéutico suizo radica en que casi el 60% de las exportaciones a Estados Unidos son medicinas o productos de laboratorio. Y esto también se ve en sector es uno de los más importantes en la renta variable del país alpino, solo por detrás del bancario. No obstante, fármacos y productos de alto valor añadido como relojes estarían inicialmente excluidos, como señalan desde Lombard Odier.

Por otra parte, la respuesta inicial del franco suizo es retroceder un 0,5%. Sin embargo, la divisa del país alpino aún avanza un 12,6% frente al dólar estadounidense en el conjunto del año y supera los 1,237 dólares al cambio. La evolución del franco frente al billete verde es una preocupación para Donald Trump, como se vio en la inclusión de Suiza en la lista negra del presidente de países sospechosos de manipular divisas.

No obstante, desde el Banco Nacional de Suiza se han defendido en innumerables ocasiones de que no están manipulando al franco para favorecer el cambio frente a otras divisas. Asimismo, el mercado de deuda soberana en el país helvético está dominado por las ventas sin que altere la fotografía que había la semana pasada. Toda la deuda suiza con vencimiento inferior a los 4 años se mantiene con rentabilidades negativas. Y el bono suizo a diez años alcanza el 0,31%.