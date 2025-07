El Ibex 35 toca máximos del año y ya se sitúa a un 10% de los históricos de 2007

Esta vez sí, el Ibex 35 ha conseguido cerrar este martes en nuevos máximos del año, concretamente, sobre los 14.347,7 puntos, a más de un 10% de distancia del récord histórico del selectivo español que data del 8 de noviembre de 2007, cuando estuvo en los 15.945,70 puntos.

A lo largo de la sesión, el índice patrio llegó a arañar los 14.400 enteros impulsado por el sector bancario, con Unicaja (+7,84%) liderando las alzas después de registrar un incremento semestral de las ganancias del 15%, seguida de Sabadell (+2,64%), Santander (+2,05%) y BBVA (+2,01%) y a pesar del lastre del algunos valores como Acciona Energía (-4,20%) que ha liderado los descensos, después de que Opdenergy haya adquirido activos eólicos a la compañía encabezada por José Manuel Entrecanales. Las mayores caídas fueron también las de Acciona (-3,18%) y Cellnex (-3,26%).

Ahora, el consenso de expertos que recoge Bloomberg fija el precio objetivo para el Ibex 35 en los 15.124 puntos. Esta es la valoración más alta ofrecida para el índice nacional desde 2008 e implica seguir viéndole recorrido para los próximos meses. El Ibex 35 podría seguir subiendo hasta un 5% adicional, un alza que se añadiría a la fuerte revalorización que el selectivo acumula desde que empezó el año. Con un 23,6% de ascenso en 2025, el índice se establece como el más alcista entre los principales parqués del Viejo Continente y también de Wall Street.

Por técnico, el índice ya ha superado claramente la resistencia marcada por Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, entre los 14.275 y los 14.360 puntos y alcanzado nuevos máximos del año. "Sin embargo", advierte, "déjenme decirles algo que quizá no quieran oír: una ruptura de ese techo no me emocionaría demasiado".

Estas subidas del Ibex 35 no han sido una excepción en Europa donde otros selectivos como el Ftse Mib italiano y el Ftse 100 británico también alcanzaron máximos del año acumulando revalorizaciones en el ejercicio del 20,5% y el 11,8%, respectivamente. Sin embargo, el paneuropeo EuroStoxx 50 está todavía a casi un 3% de los 5.540,69 puntos de principios de abril, justo antes de la fuerte liquidación de posiciones en las bolsas como consecuencia del Día de la Liberación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Y es que, precisamente, los acuerdos arancelarios cosechados entre Washington y otros grandes bloques comerciales del mundo como la Unión Europea y países como Japón son la razón principal por la que los inversores han vuelto a inundar de optimismo las bolsas en una temporada como la estival en la que el más mínimo movimiento que trascienda lo habitual provoca fuertes movimientos en los mercados como consecuencia de los escasos niveles de negociación de capital.

"Creemos que hay motivos para sentirse aliviados, ya que se ha evitado el peor escenario posible. Esto claramente descarta una recesión", comenta Martin Wolburg, economista sénior de Generali AM aunque destaca que, incluso en casos como los de México o Canadá, en los que también se han alcanzado pactos comerciales con EEUU, Trump ha seguido "atacando" a estos países. "Mirando hacia adelante, la aceptación unilateral de los aranceles refleja la actual asimetría de poder", sentencia.

Después del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea, el foco se traslada ahora a China, ya que se aproxima el fin de la tregua comercial, previsto para el 12 de agosto. Representantes de alto nivel de ambos países han retomado este martes las negociaciones en Estocolmo (Suecia). El secretario de Comercio estadounidense, Lutnick, mencionó la posibilidad de extender el plazo por 90 días adicionales para seguir con las conversaciones. En los mercados asiáticos, el índice Nikkei de Japón se dejó un 0,8%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,6%.

El camino lo marca la Fed

Esta semana los ojos del mercado están puestos en la decisión de tipos de este miércoles de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Los expertos no esperan ningún movimiento en ese sentido, pero sí estarán pendientes del discurso que pronuncie el presidente de la institución, Jerome Powell, y de las referencias que haga tanto a la política arancelaria de Trump y la inflación como a la situación macro tras conocerse a primera hora de la tarde de hoy, a estimación de PIB del segundo trimestre.