La 'maldición de julio' golpea a Heineken otra vez: la caída de las ventas de cerveza antes del verano hunde su acción un 8%

Los resultados de Heineken del primer semestre se llevan un 8% del valor de la compañía en bolsa. La reacción del mercado empieza a establecer un patrón en julio en la compañía cervecera, ya que es la tercera vez que las cuentas de Heineken anunciadas en estas fechas se saldan con un desplome en el mercado de este calado o incluso superior. Y es que las ventas de cerveza de la compañía a las puertas del verano fueron menores a las esperadas por los inversores y también peores en términos interanuales.

De los últimos cuatro recortes en Heineken en una sola sesión superiores al 6%, tres fueron en julio y tras sus resultados trimestrales (y semestrales). Un patrón que ya es una maldición para la compañía que no consigue batir las estimaciones del mercado en este periodo en métricas como el beneficio por acción. En el caso de las ventas, también es alarmante porque se dan en un segundo trimestre en el que el calor fue mayor que el de años anteriores en mercados clave para la compañía. Y es que el buen tiempo tiende a incentivar el consumo de cerveza en geografías como la europea.

No obstante, los volúmenes de negocio de la compañía se resintieron tanto en términos trimestrales como para la primera mitad del 2025, donde el total de cervezas vendidas (volumen) cayó hasta un 1,2% a escala global. En la geografía americana la caída fue de un 1,2% mientras que en el caso europeo fue de un 4,7%. "Los mercados de cerveza han disminuido a un ritmo que Heineken raramente había visto antes", comentó el director ejecutivo de la compañía, Dolf van den Brink, en la presentación de los resultados.

Aunque la compañía sí registró un incremento del precio de la cerveza en todas sus geografías (salvo en América), los beneficios operativos del primer semestre fueron de 2.027 millones de euros frente a los 2.079 millones de euros del mismo periodo de 2024 (un 2,5% inferior). En el caso del beneficio neto es de un 3,3% inferior, aunque con su beneficio neto reportado el crecimiento es de un 883%, según publica la compañía.

Hay expertos que consideran que las cuentas de Heineken no fueron tan malas como para justificar la corrección del valor de este lunes. "Si bien puede haber cierta decepción por no haber superado las expectativas de beneficios por acción, los resultados son sólidos" explica el analista de Jefferies, Edward Mundy. "El crecimiento del beneficio operativo fue impulsado principalmente por África y Oriente medio", explica la analista de Morgan Stnaley, Sarah Simon, quien destaca la buena ejecución de mercados en los que crece la compañía, aunque no sean sus principales geografías por ventas o beneficios.

Pero lo cierto es que la caída de los volúmenes y un beneficio por acción de 2,08 euros, inferior al anterior y ligeramente por debajo del esperado por el consenso de mercado que recoge Bloomberg, llevan a la acción a registrar su mayor caída desde hace más de 12 meses. En 2024 la caída fue de un 10% y en 2023 el mayor desplome de julio fue del 7,9%. "El beneficio operativo orgánico [...] en cifras absolutas tuvo un avance marginal y las perspectivas para el ejercicio fiscal siguen siendo cautelosas, ya que la empresa espera volúmenes planos", comenta el analista de Degroof Petercam, Ferdinand Boer.

La compañía vincula la caída de los volúmenes a las disputas entre minoristas en todo el mercado europeo y eso limitó el negocio de la cervecera en este periodo que estuvo marcado por una ola de calor en todo el continente. Del mismo modo, el efecto divisa jugó en contra de Heineken en los últimos meses. Así, si el flujo de caja operativo de la compañía en 2024 fue de 655 millones de euros en los últimos seis meses cayó hasta los 257 millones de euros. "La gran mosca en la sopa que por lo demás está limpia es la caída interanual del flujo de caja libre.

Sin embargo, lo peor ya habría pasado. Desde Heineken consideran que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea con aranceles al 15% están en la línea de lo esperado por la cervecera, además de que la inmensa mayoría de sus ventas se dan en mercados locales. Es decir, producen en los mismos mercados en los que venden. Sin cambio, para las guías del 2025, la compañía espera mantener un crecimiento orgánico de su beneficio operativo de entre el 4% y el 8% también gracias a un plan de ahorro bruto de 500 millones de euros para este ejercicio.

Casi la mitad de las 26 firmas de análisis que siguen a la compañía y que recoge Bloomberg actualizaron sus precios objetivos tras la presentación de resultados y su precio objetivo apenas cayó un 1,7% hasta los 90,6 euros por acción. Sin perder la recomendación de compra, según el consenso de expertos y tras la abrupta caída de la compañía de este lunes, el potencial de Heineken en bolsa supera el 26%.