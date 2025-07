Crece el fuego de Trump contra la Fed: Bessent pide "una investigación completa" y una diputada denuncia a Powell

La presión del Gobierno de Donald Trump contra la Reserva Federal sigue aumentando cada día. Después de que la semana pasada el presidente amenazara con cesar al jefe del banco central, Jerome Powell, hoy ha sido el turno del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de lanzar advertencias ominosas contra la institución. "Hay que hacer una investigación completa para ver si [la Fed] ha tenido éxito", ha dicho en una entrevista en la cadena CNBC. Y poco después, una diputada republicana ha dado un paso más, pidiendo

Bessent acusa a la Fed de fracasar en sus objetivos, es decir, mantener la inflación en el 2% y el paro en el nivel más bajo posible. "¿Ha tenido éxito la institución en sus misiones? Si fuera la Agencia Federal de Aviación [el regulador aéreo] y tuviera tantos errores, estaríamos analizando qué es lo que ha pasado", aseguró.

El problema de estas afirmaciones, sin embargo, es que Bessent no quiere estudiar por qué la inflación está en el 2,7%, por encima de su objetivo, un asunto que no le preocupa. "Estaban asustando a la gente sobre los aranceles, pero hasta ahora no hemos visto inflación. Tenemos grandes números de inflación", ha remarcado, apenas diez días antes de que finalmente entren en vigor los famosos 'aranceles a la carta' contra la mayoría de los países del mundo, que llevan casi cuatro meses suspendidos, y que la Fed cree que desatarán un repunte inflacionario cuando finalmente se apliquen, si es que llegan a hacerlo.

La preocupación de Bessent es, más bien, por qué la Fed no reduce los tipos de interés dos o tres puntos porcentuales de golpe, como exige públicamente el presidente: "Creo que están atrapados en un pensamiento del que no pueden salir. Todos esos doctores en Economía, no sé qué es lo que hacen. Trabajar en la Fed es una renta básica para los titulados en Economía".

Mientras tanto, el 'plan B' de Trump para deshacerse de Powell antes de que finalice su mandato en mayo de 2026 sigue adelante. Esta tarde, una diputada republicana, Anna Paulina Luna, ha denunciado a Powell ante el Departamento de Justicia por, supuestamente, mentir ante un panel de congresistas sobre la reforma de la sede de la Fed. Luna pide que se abra un caso contra él por perjurio, lo que podría suponer hasta 5 años de cárcel para el presidente del banco central.

Todo esto se remonta a las acusaciones de irregularidades en las obras de reforma, que han acumulado sobrecostes. Los aliados del magnate han señalado a supuestos gastos excesivos, como uso de mármol, instalación de fuentes o ascensores 'VIP', que la propia Fed ha desmentido en su página web. Y acusan a Powell de mentir en sede parlamentaria cuando negó todas esas acusaciones en una de sus apariciones en la Cámara de Representantes.

Dado que el Departamento de Justicia está controlado directamente por Trump, no es en absoluto descartable que algún fiscal abra esta investigación siguiendo órdenes de la Casa Blanca. La pregunta es cómo reaccionarán los mercados a esta nueva andanada contra la independencia del banco central. Hoy, el dólar vuelve a debilitarse frente al euro, y la moneda comunitaria vuelve a cambiarse por 1,17 dólares.