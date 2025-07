Los ETF que le siguen el juego a Trump para apoyar el 'Make America Great Again'

Make America Great Again (MAGA) se ha convertido en un lema para numerosos norteamericanos que han visto en Donald Trump al hombre capaz de devolverles el sueño americano. Hasta tal punto han calado sus mensajes de proteccionismo y de búsqueda de una supuesta era dorada de Estados Unidos que algunas firmas se han dedicado a lanzar vehículos de inversión en los últimos años para intentar alcanzar ese objetivo en base a un ideario conservador y en contra de una ideología que denominan woke. Al fin y al cabo, nada como potenciar a las empresas que consideran pueden ayudar mejor a ese fin, en un momento en el que consideran que las políticas ESG han ido demasiado lejos.

En Estados Unidos la mejor forma de vehiculizar la inversión son los fondos cotizados, por las ventajas fiscales que tienen y su bajo coste. Y así es como han aparecido Point Bridge America First ETF en el año 2017, American Conservative Values ETF en 2020 y God Bless America ETF y Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF en 2022. Todos tienen en común que utilizan el S&P 500 como caladero para seleccionar compañías, siempre que cumplan sus criterios.

En el caso del Point Bridge America First, más conocido como MAGA ETF -es habitual en EEUU que los fondos cotizados sean conocido por un apodo, que en ocasiones es simplemente el acrónimo-, está gestionado por la firma Point Bridge Capital, con sede en Fort Worth, (Texas), fundada por Hal Lambert, quien formó parte del equipo de finanzas de Trump en las primeras elecciones presidenciales, en 2016. El American Conservative Values está gestionado por Ridgeline Research, una firma con sede en Washington que tiene como cofundadores a Bill Flaig y Tom Carter, mientras que God Bless America pertenece a 2ndVote Advisers, una firma fundada por David L. Black. Por su parte, Unusual Whales Subversive Republican Trading está gestionado por Subversive Capital Advisor, fundada por Christian H. Cooper, que tiene su contraparte con un ETF que sigue el ideario liberal, el Unusual Whales Subversive Democratic Trading.

En estos últimos fondos cotizados, la selección se realiza en base a la declaración de transacciones financieras que están obligados a realizar por ley los congresistas, senadores y funcionarios del gobierno (y sus familiares directos) bajo la denominada Stock Act, para impedir el uso de información privilegiada, aunque tiene un decalaje de hasta 45 días.

Con esta base de datos, se puede conocer cuáles son las empresas en las que invierten los miembros de cada partido, lo que sirve de base para la selección de los ETF conservador o demócrata. En Subversive Capital Advisor utilizan la plataforma de Unusual Whales, especializada precisamente en el rastreo de este tipo de comunicaciones, y tienen en cuenta a las compañías que han sido compradas de manera más recurrente y excluyen a las que son poco líquidas o no presentan grandes transacciones.

Las otras firmas también siguen un método similar, pero se caracterizan sobre todo por intentar apoyar a aquellas corporaciones que no siguen lo que consideran que va en contra de una agenda progresista que, a su juicio, ha ido demasiado lejos en asuntos como la lucha contra el cambio climático o que afectan a una visión tradicional de la familia. También basan la elección de las compañías en las que invertir teniendo en cuenta las aportaciones que realizan los Political Action Committees o Comités de Acción Política de las empresas (es una figura regulada por la ley electoral norteamericana y pueden ser corporativas, sindicales o independientes) y los empleados de las empresas, sobre todo los equipos directivos, que son los que pueden tener más influencia con sus decisiones. Y alguna gestora realiza encuestas periódicas a los miembros del Partido Republicano para conocer cuáles consideran más hostiles con los valores conservadores.

Si se analiza el rendimiento de estos ETF, la rentabilidad es inferior a la que puede proporcionar cualquier producto indexado al S&P 500, el principal índice de la bolsa norteamericana y que cuenta con fondos cotizados que manejan miles de millones de dólares, excepto en el caso del MAGA ETF. Pero a cambio los inversores saben que no están apoyando a compañías que consideran en contra de sus ideas o creencias.

Esto no significa que estos ETF renuncien a determinadas empresas, del sector tecnológico sobre todo, uno de los que más han subido en bolsa en los últimos años. Y en ocasiones tratan de justificar la presencia de determinadas firmas, pese a no estar totalmente de acuerdo con sus políticas, para no quedarse muy descolgados de las Siete Magníficas. "Es triste pero entre las grandes corporaciones no hay ninguna que tenga valores puramente conservadores, por lo que nos vemos en la obligación de eliminar simplemente las que son más hostiles a dichos valores", declaró hace unos años Bill Flaig, uno de los responsables del American Conservative Values ETF, quien subrayaba que se necesitaba un cambio en la dinámica del mercado para que la tecnología no fuese el principal catalizador del mercado. "Debemos ser selectivos respecto a quién boicoteamos, porque queremos comportarnos como el S&P 500. Necesitamos la exposición a la tecnología", apuntaba.

Entre las principales posiciones de estos ETF aparecen firmas como Blackstone, First Citizens, Southwest Airlines, Delta, JPMorgan Chase, Comfort Systems USA, AT&T, Nvidia, Microsoft, Berkshire Hathaway, Tesla, Broadcom o Costco. En el caso de MAGA ETF y Unusual Whales Subversive Republican Trading, tienen un sesgo hacia el sector financiero, industrial y telecomunicaciones.