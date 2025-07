Europa vive un momento de esplendor. Por primera vez en más de una década, la renta variable del Viejo Continente ha superado con claridad a su par estadounidense, desafiando años de dominio bursátil norteamericano y poniendo en tela de juicio el llamado "excepcionalismo americano". Durante mucho tiempo, el rendimiento superior de Wall Street consolidó la idea de que no había alternativa. Sin embargo, la ola vendedora que siguió al famoso Día de la Liberación en EE.UU. ha abierto una ventana hacia un posible cambio estructural en las preferencias globales de los inversores. Y Europa emerge como la gran favorita. A pesar del fuerte repunte que lleva ya este año, muchos bancos de inversión coinciden en que el rally europeo aún tiene recorrido, respaldado por unas valoraciones atractivas, una estabilidad macroeconómica relativa, y un renovado interés por los activos de calidad fuera del eje estadounidense.

"Es evidente que muchas carteras han estado excesivamente concentradas en activos de EE.UU.; abandonar esta práctica no será fácil, pero parece que los inversores han comenzado a reconocer que existen alternativas", señalan en M&G Investments. "Europa podría ser una fuerte candidata para los inversores que buscan diversificar sus carteras y rotar fuera de EE.UU. Si bien parte desde una base baja, Europa muestra un entorno económico en mejora, una inflación en descenso, una política monetaria relativamente favorable y medidas de estímulo. Además, los activos europeos parecen bien posicionados para beneficiarse de valoraciones atractivas", detallan.

Además de los 500.000 millones de euros de estímulos fiscales anunciados por Alemania, que reforzarán el crecimiento en el conjunto de la Unión Europea, otro elemento dinamizador hacia la región es la iniciativa de la Comisión Europea destinada a canalizar el elevado ahorro de los ciudadanos europeos hacia inversiones más productivas, con el que Bruselas persigue que Europa recupere competitividad frente a Estados Unidos, movilizando parte de los 33 billones en ahorros europeos, hoy invertidos en activos de baja rentabilidad. Todo ello ha favorecido que, desde el principio de año, se haya producido una rotación de flujos hacia los activos europeos, que podría continuar. Según datos de Bank of America, solamente el 13% del dinero que se fue de la región en los años anteriores ha vuelto en 2025. "Creemos que existe una oportunidad atractiva para reconsiderar la exposición a renta variable europea", valoran en Robeco.

Resulta llamativo que gran parte del capital que está regresando a Europa lo haga canalizado a través de productos de gestión pasiva. Si bien estos vehículos de bajo coste no garantizan por sí mismos rendimientos superiores, el nivel de comisiones se vuelve un factor decisivo, especialmente cuando se comparan fondos con estrategias y objetivos similares. Según datos de la Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (EFAMA), en 2024 las comisiones anuales medias de los fondos de renta variable activa se situaban en torno al 1,18%, frente al 0,2% que cobraban, en promedio, los fondos pasivos, donde se incluye a los ETFs. Una diferencia significativa que, a largo plazo, puede marcar una notable diferencia en la rentabilidad neta que consigue el inversor.

Rentabilidades de hasta el 15%

La oferta de ETFs disponibles en España para invertir en bolsa europea es grande. Entre los más rentables de este año figura SPDR MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ETF EUR (IE00BSPLC298), que lleva una rentabilidad del 15,9% en 2025, más que el mercado, y se debe a su estrategia. Este ETF invierte en acciones de pequeña capitalización de Europa, y prioriza aquellas que tengan valoraciones atractivas. Su objetivo es replicar el rendimiento del índice MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index, que ajusta el peso de cada empresa según indicadores financieros que reflejan su valor fundamental. En un periodo de cinco años, este ETF ha generado también una rentabilidad anualizada del 14,10%, y sus costes totales son del 0,3%. Hay más ETFs de small caps entre los fondos cotizados que encabezan las subidas este año: SPDR® MSCI Europe Small Cap ETF o Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C (ver gráfico).

Aunque estos ETF se centran en compañías de pequeña capitalización, las perspectivas para este tipo de empresas son claramente favorables. Desde la introducción de los aranceles durante la administración Trump, las small caps han mostrado un notable repunte: en Europa, llegaron a subir un 23% en apenas dos meses. ¿La razón? Estas compañías suelen tener un enfoque más local que sus equivalentes de gran capitalización, lo que las hace menos vulnerables a tensiones comerciales o interrupciones en las cadenas de suministro globales. Además, su menor tamaño las hace más ágiles y flexibles, permitiéndoles adaptarse con mayor rapidez a los cambios en el entorno económico y aprovechar oportunidades que a menudo escapan a las grandes corporaciones.

Con una rentabilidad similar al anterior fondo cotizado aparece iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF €Acc (IE00BQN1K901), de BlackRock, que sube un 15,58% en 2025, pero su estrategia es muy distinta. Este ETF invierte en valores europeos de gran capitalización, también con un enfoque value. Está diseñado para batir el rendimiento del índice MSCI Europe Enhanced Value, que incluye grandes y medianas empresas europeas cuyo precio actual parece infravalorado por el mercado. Hay otro ETF con una estrategia similar en la lista de los que mejor se comportan este año, SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (IE00BSPLC306), que obtiene una rentabilidad del 14,23%.

Otros fondos cotizados que destacan este año son WisdomTree Europe Equity Income UCIT ETF (IE00BQZJBX31), que como el anterior invierte en acciones europeas con un alto dividendo y de calidad y obtiene una rentabilidad del 14,74% en 2025. También iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €Acc (IE00BQN1K786), que se centra en las cotizadas con un enfoque momentum. Su índice de referencia es el MSCI Europe Momentum, que selecciona empresas que han mostrado movimientos al alza recientes, con la idea de que esta tendencia podría continuar. Este fondo cotizado se revaloriza casi un 14% en 2025.