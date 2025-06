Ni con el euro en máximos de 2021 las bolsas se detienen: el Ibex apunta a un cierre de semana en positivo

Existe una vieja máxima en los mercados que dice que cuando sube el euro frente al dólar, las bolsas del Viejo Continente tienden a bajar. El razonamiento es sencillo: una moneda fuerte penaliza a las empresas exportadoras europeas, al encarecer sus productos fuera de la eurozona, lo que reduce su competitividad y, con ello, sus márgenes. Sin embargo, como ocurre tantas veces en el mercado, las reglas no siempre se cumplen.

Esta semana, el euro ha tocado niveles no vistos desde 2021 en el 1,17, impulsado por las expectativas de una postura monetaria más dovish por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y una economía europea que da señales de estabilidad. Y, contra todo pronóstico, las bolsas europeas no solo no han frenado su ascenso, sino que apuntan a cerrar la semana con avances. En el caso del Ibex 35, el selectivo español consolida su tendencia alcista y apunta a terminar la semana en positivo (0,18%) camino de cerrar el próximo lunes también uno de los mejores semestres de los últimos años (20,6%), desafiando así la lógica tradicional que vincula un euro fuerte con caídas de mercado.

Y es que aunque entre los pasillos de la Fed la línea oficial pide mantener los tipos de interés por encima del 4% hasta que el panorama se aclare y teniendo en consideración los posibles efectos adversos contra la inflación provocados por las políticas arancelarias de Donald Trump, la realidad es que dos destacados miembros del Comité de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) han alzado la voz de la disidencia en los últimos días.

Tanto Christopher Waller como Michelle Bowman, gobernadores de la Reserva Federal, piden que se ejecute tan pronto como en julio el primer recorte de topos porque una eventual inflación derivada de la política comercial de la Casa Blanca sería, en todo caso, transitoria. Sobre Bowman, Capital Economist avisa de que este pronunciamiento, quizás, lo hace "pensando en ser la próxima presidenta de la Fed".

IAG, a la cabeza y Endesa, a la cola

Volviendo al poner el foco sobre la bolsa española, entre los valores más alcistas destaca IAG, que ha liderado las subidas semanales con un avance del 6,8%, impulsada por el optimismo en torno a la recuperación del tráfico aéreo durante la temporada estival. También han registrado notables ganancias Acciona Energía (+5,9%) y ACS (+5,8%), beneficiadas por la rotación hacia valores defensivos y ligados a infraestructuras. Solaria (+4,5%) y ArcelorMittal (+4,2%) han completado el top 5 de subidas, evidenciando el buen tono en las renovables y metales.

En contraste, el peor comportamiento semanal lo ha firmado Endesa, con una caída del 3,1%, en un contexto de presión regulatoria sobre las eléctricas. También han retrocedido con fuerza Naturgy (-2,9%) y Repsol (-2,6%), penalizadas por la corrección en los precios del gas y el petróleo tras la desescalada de tensiones en Oriente Medio. Entre los valores más castigados del sector consumo e industrial han estado Puig (-1,9%), Inditex (-1,6%) y Logista (-1,1%).

Asimismo, ha destacado en negativo el comportamiento de Banco Sabadell (-1,6%) en la semana en la que el Gobierno ha aprobado la OPA del BBVA sobre la entidad catalana con la condición de que ambas entidades continúen operando de manera autónoma durante tres años, ampliables a cinco. Ahora, la entidad vasca valora si seguir adelante o no con la operación.

Sin techo en las bolsas

Los expertos, por su parte, ya ven al Ibex 35 un 8% por encima de los niveles actuales superando los 15.000 puntos, una cota no vista en el índice español desde hace más de 17 años. Concretamente, el consenso de expertos que recoge Bloomberg fija el precio objetivo para en los 15.017 puntos. A día de hoy, con un 19% de ascenso anual, el Ibex 35 es el más alcista entre los principales parqués del Viejo Continente y también de Wall Street.

Mientras tanto, en el resto de parqués europeos la situación es dispar dependiendo hacia qué plaza se mire. Y es que, si bien se espera por el mercado un crecimiento significativo en la mayoría de índices del Viejo Continente, los potenciales divergen. El Cac 40 francés lidera las expectativas con un recorrido alcista proyectado del 14,9%, seguido del FTSE 100 británico con un 13,7% y el EuroStoxx 50 con un 12,6%. En contraste, el Dax alemán se posiciona como la excepción con una expectativa ligeramente negativa, de 1%, mientras que el S&P 500 estadounidense muestra un potencial más moderado del 8,8%.