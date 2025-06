El euro ya mira a los 1,20: La rebelión de las palomas y un 'pato cojo' en la Fed abren otra caída caótica del dólar

Tras el conflicto de Oriente Medio y con la paz con Irán el río ha vuelto a su cauce. El dólar ha perdido la prima geopolítica y el foco cae con más fuerza que nunca dentro de las fronteras de EEUU. Es por ello que se ha abierto un nuevo ciclo de caídas en el billete verde, con cinco días de descensos consecutivos, que se ha traducido en que el euro ya alcanza 1,7 dólares en su cambio. El índice dólar, que mide la cotización de esta divisa frente a una cesta amplia muestra que no es solo una cuestión del euro pues ha pasado de 98 puntos y medio a perder los 97 en tiempo récord alcanzando su cifra más baja de 2022.

Los analistas esperan que este sea solo el principio de una nueva etapa que lleve el cambio del euro a los 1,2. Tras los aranceles masivos del Día de la Liberación la confianza respecto a la economía de EEUU se quebró y, además, los inversores de todo el planeta entendieron la importancia de diversificar su exposición a este país y su divisa, apostando por activos alternativos. Un éxodo del dólar que no solo no se ha arreglado sino que no ha vivido grandes cambios pese al caos en Oriente Medio y la subida en el precio del petróleo, factores que suelen impulsar el billete verde.

Ahora, no es solo que la tendencia de debilidad del dólar se haya mantenido, sino que se está viendo reforzada por el doble debate que reina con la Reserva Federal. En primer lugar, como cada vez más palomas piden que se rompa la pausa con los tipos en favor de nuevos recortes ante los datos económicos más débiles y las señales de alerta. En segundo lugar y, aunque esté estrechamente relacionado con el primero, la ofensiva ya sin matices de Trump por quitar autoridad a Powell e imponer esa misma agenda a recortes de tipos.

Empezando por el principio, desde ING creen que el factor que lo impregna todo de ese éxodo del dólar seguirá. "La narrativa de los inversores buscando alternativas al dólar ya está firmemente arraigada y no vemos ningún motivo para que desaparezca en un futuro próximo". Sin embargo, más allá de esto, "se está generando el ambiente con entusiasmo de un recorte anticipado de la Reserva Federa".

Para el banco neerlandés esta situación garantiza a un euro-dólar flotando entre los 1,15-1,16, lo que sería su escenario base. Sin embargo si se activan riesgos sobre la Fed o sobre la estabilidad presupuestaria de EEUU por peores noticias del Big Beautifull Bill, ven el cambio entre ambas volando hacia el 1,2.

En cualquier caso, insiste que la prima de debilidad del dólar "ya está integrada" y que por sí sola no ofrece un nuevo empujón bajista drástico. Sin embargo, explican que actúa como una red de seguridad en caso de caídas. "La crisis de Oriente Medio subrayó esa fragilidad" indicaba Francesco Pesole, analista de la firma neerlandesa. "En otro contexto lo ocurrido con Irán habría disparado al dólar, especialmente estando tan barato". Sin embargo, "se produjo una lenta reacción y un rápido retorno a los mínimos que indican que el lastre sigue siendo muy relevante".

Las palomas se rebelan

Respecto a la Fed, algo ha cambiado en el pulso respecto a la misma. A pesar de que Powell ha insistido públicamente en su última intervención en la necesidad de no tocar los tipos de interés hasta ver el impacto de los aranceles, empiezan a surgir grietas en su posición dentro de la propia institución y a raíz de los datos.

El primero en dar la voz de alarma fue Christopher Waller, gobernador de la Fed, en una entrevista con la CNBC. Durante el transcurso de la misma el alto cargo indicaba que "creo que estamos en posición de recortar, podríamos hacerlo tan pronto como en julio. Esta es mi opinión". No se ha quedado solo, hace escasos dos días Michele Bowman, vicepresidenta de la Fed y miembro de la junta decía que "apoyaría una reducción de los tipos de interés tan pronto como en julio para acercarlos a un territorio neutral y mantener un mercado laboral saludable".

Xavier Chapard, estratega en LBP AM, accionista mayoritario de LFDE comentaba que "la reducción de presiones geopolíticos y los discursos sorprendentemente expansivos de algunos miembros de la Fed están siendo un lastra auténtico para la divisa". Si bien estima que lo más probable es que no se toque el precio del dinero hasta la renta final del año, este factor "está llevando el dólar a mínimos desde 2022".

"El consumo, el gran motor del crecimiento de EEUU, está en riesgo por la mayor debilidad del mercado laboral"

Y mientras esto pasa a un lado del Atlántico, en el otro la situación es opuesta. "El euro sigue apoyado en las perspectivas de un mayor gasto público y los potentes presupuestos de Alemania". En resumen, Chapard concluye que "el potencial alcista del euro sigue siendo muy importante", algo que ayudará a expandir esta cruce entre las divisas.

Pero más allá de los discursos de miembros concretos de la Fed, estos se están apoyando en datos muy concretos que para los inversores dan alas para creer cada vez más en una flexibilización. Según Gavekal Research, el debilitamiento de la confianza del consumidor es la clave, tras caer cinco puntos hasta los 93 puntos. Las últimas cifras de ventas minoristas se suman a esta sensación. Los últimos datos, relativos a mayo, muestran una caída del 0,9%, el segundo retroceso mensual consecutivo.

"El consumo, el gran motor del crecimiento de EEUU, está en riesgo por la mayor debilidad del mercado laboral. La menor probabilidad de una inflación sostenida y el deterioro del dinamismo del empleo lo han cambiado todo", comentan desde Gavekal. La economía en general también sufre y esto se ve muy bien en los datos del primer trimestre de PIB que, tal y como se ha publicado este jueves, realmente fue de una contracción del 0,5% del PIB (no del 0,2% como se había publicado en los datos adelantados).

Todo eso se traslada en un 25% de probabilidades de recorte de tipos para este mes de julio, según el mercado de swaps. A pesar de que puede parecer poco en un principio, cabe destacar que forma parte de un importante aumento, duplicándose en solo una semana. Hasta hace no tanto la posibilidad de que ocurriese estaba prácticamente descartada.

Despedir al 'pato cojo'

A esto hay que sumarle la presión política. Ya no es solo que dentro de la propia Fed crezca, al calor de los datos, el discurso de una rebaja de tipos. La realidad es que la presión de Trump se ha intensificado y podría intentar echar al presidente, Jerome Powell, de su cargo, este mismo año. Ya hace días el republicano decía en una entrevista que, como él le llama, 'Mr Too Late' debía actuar ya. En ese sentido habló incluso de "despedir al insensato de Powell". Más allá de esto que podría haber sido un simple exabrupto, desde Wall Street Journal publicaba que podría anunciar este año al próximo presidente para que este, ya siendo el sucesor, actúe en la sombra y tome el control del Comité Federal actuando como un "presidente en la sombras", que desgaste a Powell e impulse una agenda flexibilizadora.

Desde Commerzbank comentaban que esta decisión, por sí sola, está desencadenando parte de las bajadas del dólares. "Aumenta el riesgo de que Powell se convierta en un "pato cojo" en sus últimos meses como presidente de la Fed, y con ello el riesgo de recortes de tipos de interés anticipados". En este escenario la firma germana ve el euro dólar en el 1,18.

Clément Inbona, gestor de fondos en La Financière de l'Échiquier, comenta que si esto realmente sucediera (relevar a Powell de su cargo o limitar su poder), cabría esperar un auténtica cascada de recortes de tipos. Concretamente "desde el momento que se vaya podríamos ver cuatro recortes de tipos que lleven el precio del dinero al 2%".

