Torres se enfrenta a su consejo en la opa de BBVA a Banco Sabadell

BBVA ha realizado una primera cata de las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa en su consejo de administración. Carlos Torres se inclinaría por seguir adelante frente a las reticencias de gran parte de los integrantes del máximo órgano de administración, más favorables a retirar la oferta sobre Banco Sabadell después de que el Ejecutivo haya vetado la fusión para que ambas entidades continúen operando de manera autónoma durante tres años, ampliables a cinco.

La dispar visión se pulsó en la reunión que celebró el consejo de administración el pasado miércoles y donde no se sometió a votación alguna, aunque sí lo hizo para una emisión de deuda, según indican a elEconomista.es fuentes al corriente del encuentro. La intención de la entidad sería convocar una nueva reunión, previsiblemente para este viernes o el próximo lunes.

El objetivo final de la opa es fusionar ambos bancos, pero BBVA habría asumido como escenario que la integración tardase un tiempo en producirse para ahorrarse el extraprecio que conlleva ahora el nuevo impuesto de la banca, y evitarse el quebradero de cabeza de sacar el banco de Cataluña después del fuerte rechazo empresarial y político sufrido en la región.

La diferente opinión en el seno del consejo pivota sobre las medidas exigidas por el Gobierno, con un calendario tan extenso. Torres vivió de cerca el intento de fusión entre Endesa e Iberdrola que finalmente se abandonó. El Gobierno de Aznar en aquella época impuso unas condiciones que dejaban a la eléctrica resultante de un tamaño menor que cualquiera de las dos que participaban en la unión. Tiempo después y tras la venta de Endesa a Enel, muchos de los directivos que estaban en la empresa concuerdan en que la operación debió seguir adelante. Con ese aprendizaje, Torres podría estar ahora mismo en la opción de seguir con la operación.

Las posturas reacias a continuar con la operación piensan en los remedies impuestos y la incertidumbre sobre su concreción ya que el Gobierno no ha dado un recetario tan específico de medidas a aplicar y cuáles no. La resolución del Consejo de Ministros insta, por ejemplo, a proteger el empleo y que no se reduzcan plantilla y la financiación a pymes y empresas de tamaño medio, sin que prohíba expresamente despidos o cerrar sucursales.