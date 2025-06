El líder de la bolsa europea acorta su recorrido al alza: once valores del Ibex 35 alcanzan la valoración de los analistas

El Ibex 35 se caracteriza por ser el líder indiscutible de la bolsa europea en lo que va de 2025. No obstante, su vertiginosa subida acorta sin recorrido por delante a muchas de las compañías de selectivo, según los expertos. Con el aumento de más del 20,5% desde el primero de enero, ya hay once compañías que agotaron su potencial en base a las valoraciones del consenso de mercado. Aun así, todavía hay compañías dentro del índice que tienen una subida superior al 20% hasta sus precios objetivo.

Estar entre las compañías que más suben en el año no es sinónimo de haber agotado su potencial. Suele ser habitual que las firmas de análisis o los bancos de inversión (aquellos que valoran y establecen precios objetivos para las compañías a las que siguen) actualicen sus referencias de a qué precios comprar y cuáles son sus recomendaciones a medida que las acciones suben o bajan de precio. Es decir, no es fácil alcanzar la valoración de los expertos sobre el parqué.

Sin embargo, más de una decena de compañías ya lo ha conseguido. Indra, Mapfre, Telefónica y ACS son las cuatro compañías que sobrepasan sus respectivos precios objetivos con creces al cotizar más de un 5% por encima de la referencia media que fija el consenso de mercado que recoge FactSet.

Mapfre

Las perspectivas de Mapfre para el resto del 2025 fueron lo suficientemente buenas como para atraer a los inversores. La compañía mejoró su plan estratégico tras la presentación de los resultados del primer trimestre del año y elevaron su expectativa de rentabilidad financiera del 10-11% a una horquilla del 11-12% hasta 2026. El precio objetivo de la compañía está en los 3,1 euros por acción, caso un 6,6% por encima de su precio de cotización actual.

La aseguradora no cuenta con un consejo de compra, según el consenso de mercado que recoge FactSet y si se dividen todas las recomendaciones entre comprar, mantener o vender. No obstante, el atractivo de la compañía no está solo en lo que sube la acción sobre el parqué, sino también en el reparto de beneficios entre los accionistas. A precios actuales, la rentabilidad por dividendo de Mapfre alcanza el 5,4%.

Telefónica

También tras la presentación de sus últimos resultados, Telefónica vio un impulso sobre el parqué. Si bien presentó unas cuentas en la línea de las expectativas de los expertos y sin sorpresas, según el departamento de análisis del Banco Sabadell, la teleco reiteró su guidance para el resto del 2025 a pesar del efecto divisa que puede condicionar sus márgenes.

Al precio actual de 4,63 euros por acción, en zona de máximos no vistos en la compañía desde mediados del 2022, Telefónica se sitúa un 7,5% por encima de la valoración de los expertos que está en los 4,27 euros.

ACS

El negocio de ACS se mantiene al alza con la firma de nuevos proyectos y por las concesiones de la compañía que arrojan unos ingresos al alza. Del mismo modo, su participación en Hochtief que cotiza en Alemania, también se ve verá beneficiada de un incremento del gasto en infraestructura previsto en el norte de Europa de la mano del rearme del Viejo Continente. Las firmas de análisis esperan que el 2025 cierre con un incremento de la cartera de pedidos (blacklog value, en inglés) del 10%. En paralelo, su beneficio bruto de explotación superará en este ejercicio los 3.000 millones de euros según FactSet, un ebitda no visto desde el 2013 y un incremento superior al 25% del anotado el pasado año.

El efecto de esto sobre el parqué es que ACS cotiza en los 56,8 euros por acción, aunque llegó a estar sobre los 60 euros hace dos semanas. Con todo, su precio objetivo está un 8% por debajo, en los 53,15 euros por acción y su recomendación del conjunto de las firmas de análisis es la de mantener.

Indra

Indra es la compañía que cotiza más alejada de su precio objetivo, que actualmente está en los 31,1 euros por acción. La búsqueda de los inversores de oportunidades en el mercado al incremento del gasto militar en defensa lleva a Indra a doblar su capitalización bursátil en lo que va de año y a superar ya los 6.100 millones de euros de valor bursátil.

A priori, las firmas de análisis no esperan que Indra detenga su rally bursátil a pesar de que las valoraciones estén actualmente por debajo de su precio de cotización. "Creemos que continuará mostrando un gran comportamiento favorecido por la creciente demanda en Defensa y Seguridad", comentaron desde Renta 4. El consenso de expertos espera que los beneficio operativos de la compañía rozarán los 500 millones de euros al cierre de este ejercicio, lo que supone casi un 5% más que lo visto el año anterior.

Las otras compañías que también cotizan por encima de sus precios objetivos dentro del Ibex 35 son: Acciona, Naturgy, Bankinter, Unicaja, Aena, Iberdrola y Endesa.

Seis valores con un potencial superior al 20%

En el otro lado están las compañías que todavía tienen recorrido hasta sus precios objetivos. Desde que presentó sus resultados, Solaria se disparó sobre el parqué. En los últimos 30 días la acción sube un 35%, suficiente como para ponerse en positivo en el acumulado del año. Y, aun así, la compañía de los paneles fotovoltaicos debería subir otro 28% hasta alcanzar los 11,3 euros de precio objetivo que estipula el consenso de mercado que recoge FactSet.

Por encima de este potencial está Laboratorios Rovi. Rovi es el farolillo rojo del Ibex 35 (solo ella, Fluida, Inditex, Puig y Logista retroceden en bolsa desde que arrancó el año). Su precio objetivo está en los 75,5 euros por acción. Con un potencial superior al 20% también están Cellnex y Acerinox. Sin embargo, las compañías que más rentabilidad dejarían al inversor si fueran compradas ahora y alcanzasen las referencias de los expertos después son Puig (37% hasta los 23,4 euros) y Grifols.

La historia de Grifols sobre el parqué ha estado condicionada desde que Gotham asaltó a la compañía y la acusó de manipular sus cuentas. Desde entonces, y mientras el proceso está en los tribunales, los inversores miran con lupa la evolución de sus beneficios y su deuda. Recientemente la compañía anunció la culminación de su OPA sobre Biotest. El potencial de Grifols en bolsa roza el 50%, según FactSet, y su precio objetivo de consenso está en los 15,6 euros por título.

El punto de inflexión del histórico mayo

El pasado mes de mayo no fue, por la mínima, el mejor mayo de la historia del Ibex 35. Además supuso un claro contraste en comparación con el abril de 2025 que se caracterizó por el shock arancelario que precipitó a la mayoría de índices bursátiles del mundo a mínimos del año. El ejemplo estuvo en que más de diez valores del selectivo español consiguieron superar una subida de más del 10% en esos treinta días. Con Indra e IAG entre los valores que sobresalieron dentro del índice español (llegaron a anotar alzas del 30%).

El sector bancario también empuja a un Ibex 35 en el que las entidades financieras acaparan alrededor de un tercio de su ponderación. A pesar de las constantes bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo, las acciones de BBVA, Banco Santander o Unicaja están entre las más alcistas desde que arrancó el año. Banco Santander incluso avanza un 55% en estos casi seis meses.