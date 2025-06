Wall Street roza máximos y vuelve al territorio de burbuja: se compra un 26% más caro que la media histórica

Parece que los mercados están aprendiendo a convivir con Donald Trump y sus declaraciones incendiarias. Las principales bolsas mundiales ya han dejado atrás los intensos desplomes que sufrieron a raíz de que el presidente de EEUU hiciese públicas las condiciones de su política arancelaria el pasado 2 de abril. De hecho, la mayoría ha retomado la fuerte tendencia alcista que guiaba su comportamiento antes de abril. También la bolsa americana reconquista los avances y recupera los 6.000 puntos. Sin embargo, sus ganancias ya se adquieren casi un 30% más caras de lo que se han comprado de media desde el año 2000. Cotizar con una prima por encima del 20% supone volver al territorio de burbuja. Desde marzo, Wall Street había conseguido abandonar este territorio en el que ahora vuelve a estar.

"Mejor que el peor escenario posible es el nuevo "mejor de lo esperado". Aunque las perspectivas de crecimiento para EEUU, por ejemplo, se han deteriorado desde que Donald Trump asumió el cargo, muchos mercados bursátiles e índices de bonos corporativos cotizan cerca de sus máximos. El mercado cree que podría haber sido peor. Y quizás la situación empeore de lo que el mercado actualmente prevé. Sin embargo, en última instancia, lo que cuenta son los beneficios corporativos. Y, en nuestro escenario principal, estos deberían seguir creciendo", explica Vincenzo Vedda, Chief Investment Officer de DWS.

Concretamente, actualmente el principal índice bursátil de Wall Street se adquiere a un PER (número de veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) de 22,8 veces. Esto supone cotizar con una prima exacta del 26%, con respecto a las 18,05 veces que el selectivo norteamericano ha cotizado de media en el último siglo. Cabe matizar que el S&P 500 lleva cotizando a múltiplos por encima de su media histórica ya varios meses, pero las recientes subidas encarecen al índice por encima de los niveles anteriores. Tampoco el multiplicador del próximo ejercicio ofrece respiro. El selectivo se compra a 20,30 veces los beneficios esperados para 2026, es decir, se adquieren con una prima del 12,5% sobre la media histórica.

Cotizar a estos niveles supone exigir al conjunto de compañías que reúne el índice un fuerte y confiable crecimiento de sus beneficios. Por el momento, y pese a la contracción que haya generado la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca a las expectativas, las principales estimaciones siguen apuntando a que se producirá esta expansión de las ganancias. "Los precios de las acciones se ven impulsados por las ganancias a largo plazo. Y prevemos que las ganancias globales continúen creciendo en 2025 y 2026. El S&P 500, en particular, se está beneficiando desproporcionadamente del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) y otros crecimientos digitales", expone Vedda desde DWS.

Las estimaciones del consenso de analistas que recoge Bloomberg pronostican una cosecha de beneficios histórica para el conjunto de las 500 empresas que recoge el índice de Wall Street. En concreto, el BPA (beneficio por acción) del selectivo alcanzaría los 263,29 dólares por acción, una cifra que superaría en un 11% el dato ya histórico de 2024, de 237,27 dólares. Para 2026, el crecimiento interanual continuaría siendo de doble dígito y el BPA volvería a incrementarse otro 12% hasta los 295,59 dólares.

Este crecimiento de los beneficios está impulsado, en parte, por las favorables previsiones que existen para las conocidas como Las Siete Magníficas. De media, estas siete grandes tecnológicas (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Meta y Tesla) incrementarán sus ganancias con respecto a 2024 un 13%. Este año, será para unas cuantas de ellas el ejercicio en el que sus beneficios alcanzarán, según los pronósticos de los expertos, la cifra de los cinco ceros: cuatro de ellas registrarán ganancias de más de 100.000 millones de dólares. Para 2026, el crecimiento conjunto de los beneficios serían incluso superior, incrementándose de media un 18% con respecto al de este 2025.

Entre estas compañías, volverá a ser Nvidia la protagonista indiscutible. Pese a que la fuerte expansión de su negocio se puso en duda a raíz de la aparición de DeepSeek, la Inteligencia Artificial china low cost, sus últimos resultados confirmaron al mercado que el crecimiento del negocio del grupo sigue una velocidad del crucero. Así, tras ya incrementar sus ganancias un 150% en 2024 con respecto a 2023, este 2025, la cifra de beneficios volvería a aumentarse un 43% adicional y estos sobrepasarían por primera vez en toda su historia los 106.000 millones de dólares. Este dato seguirá en aumento hasta situarse en casi 138.000 millones de dólares el próximo ejercicio, registrando otro crecimiento interanual del 29%.

Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon también registrarán en 2025 aumentos a doble dígito de sus beneficios y, a excepción de la compañía fundada por Jeff Bezos, el resto conquistarán los 100.000 millones de beneficio neto. Microsoft y Amazon seguirán expandiendo sus ganancias más de un 10% interanual también para el ejercicio de 2026. En concreto lo harán un 14% y un 29% respectivamente. Solo Tesla registraría, según los expertos, una contracción de sus beneficios este año, del 14%, pero volvería a la senda de los beneficios crecientes en 2026.

Entre todas las Magníficas, son las ganancias de la matriz de Google las que se compran a multiplicador más barato, a 17,9 veces los beneficios estimados para 2025. Un PER que la compañía consigue incluso descender, gracias al crecimiento que se espera para su negocio, a las 16,9 veces para 2026.

El S&P 500 roza máximos históricos

El último encarecimiento de la bolsa estadounidense se explica, en gran medida, por la reciente recuperación que ha experimentado el índice. El S&P 500 vuelve a conquistar los 6.000 puntos y se sitúa a menos de un 3% de los actuales máximos históricos que marcó el pasado febrero en los 6.144 puntos.

Con el trumpazo, desde aquel techo histórico, el S&P llegó a desplomarse cerca de un 19% cediendo incluso la cota de los 5.000 puntos. No obstante, desde el suelo de abril, su rebote suma ya casi un 21%. En el año, el índice norteamericano se ha vuelto a anotar ganancias del 2%. Los analistas estiman que durante los próximos meses marcará nuevos máximos históricos en los 6.594 puntos, hasta los que todavía tiene un potencial alcista del 10%.

"A menos del 3% de sus máximos históricos y con un PER de 21 veces beneficios estimados, el S&P vuelve a parecer caro, pese a lo cual tres casas de análisis globales no estadounidenses, Barclays, Deutsche Bank y Royal Bank of Canada acaban de subir sus previsiones de cierre para fin de año en los tres casos por encima de los 6.000 puntos. Aún a riesgo de equivocarnos, seguimos viendo difícil una ruptura de los máximos históricos en las bolsas americanas, porque lo importante no es ya que Trump relaje sus posiciones comerciales, sino que aborde seriamente el problema del déficit público y vemos, asimismo, un recorrido al alza limitado en las europeas, tras haber enfriado el BCE las expectativas de nuevas bajadas de tipos el pasado jueves", explica en este sentido Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4.