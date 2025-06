El Ibex 35 apunta a su novena semana de avances con Wall Street y el empleo de EEUU en el radar

El resultado descafeinado de las conversaciones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, sobre comercio deja a los inversores con dudas sin resolver y, por consecuencia, sin grandes movimientos en los mercados. El Ibex 35 avanza un leve 0,3% pasada la media sesión del viernes, superando los 14.200 puntos y encadenando así su novena semana consecutiva al alza, algo que no sucedía desde mayo de 2021.

El arranque de junio ha marcado un cambio de tendencia para el índice español, que desde los mínimos de abril -coincidiendo con el Día de la Liberación proclamado por Trump- acumula una revalorización superior al 20%.

Entre los valores más destacados de la semana figura Solaria, que ha repuntado un 14,3% tras presentar sólidos resultados trimestrales. Le siguen Grifols, con una subida cercana al 8%, y Acciona, que gana un 5,8% gracias a la buena marcha de su división de renovables (+3,1%) y su exposición al sector de infraestructuras.

En el lado opuesto, las caídas han sido limitadas. Colonial podría cerrar la semana sin apenas cambios, mientras que Banco Santander e Indra ceden un escueto 0,2%. Esta última, no obstante, continúa siendo el gran vencedor del año en el parqué madrileño, con un impresionante avance del 112% en lo que va de 2025.

BBVA y Banco Sabadell también han acaparado titulares este viernes, después de que la CNMC se pronunciara sobre la OPA del primero sobre el segundo. El regulador no se ha inclinado claramente por ninguna de las partes, generando aún más incertidumbre sobre el desenlace de la operación.

Desde el punto de vista técnico, el Ibex se enfrenta a "escasas posibilidades" de alcanzar el techo del canal alcista iniciado en 2022. Según Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, este nivel se sitúa en torno a los 14.850 puntos, aunque podría elevarse hasta los 15.000 si se prolonga la actual consolidación.

A nivel europeo, el EuroStoxx 50 se mantiene plano en los 5.400 puntos, mientras que el DAX alemán cede un 0,15%, hasta los 24.285.

El BCE anticipa el fin del ciclo

El principal catalizador de la semana ha sido la esperada decisión del Banco Central Europeo (BCE) de recortar los tipos de interés hasta el 2%, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. Esta medida ha reforzado el apetito por los activos de riesgo y dado un impulso extra a las bolsas europeas.

La inflación en la eurozona sigue moderándose y las proyecciones del BCE apuntan a un 2% en 2025, 1,6% en 2026 y de nuevo un 2% en 2027. En cuanto al crecimiento económico, se mantiene una previsión del 0,9% para 2025 y se ajusta a la baja para 2026 (del 1,2% al 1,1%). En 2027, se espera una expansión del 1,3%.

En su intervención posterior, Christine Lagarde, presidenta del BCE, destacó la fortaleza del mercado laboral y el impacto positivo de la política monetaria sobre la economía, aunque subrayó la necesidad urgente de fortalecer la competitividad y la resiliencia de la UE.

"El BCE ha logrado un aterrizaje suave", ha comentado este viernes en una entrevista en Bloomberg el miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras.

EEUU atento del empleo...

Desde EEUU, todas las miradas están puestas en el informe de empleo de este viernes, clave para anticipar el rumbo de Wall Street. Los futuros apuntan a una apertura al alza: el S&P 500 subiría un 0,4% hasta los 5.971 puntos, el Dow Jones un 0,3% hasta los 42.515 y el Nasdaq 100 se aproximaría a los 21.700.

La referencia laboral que, de momento, preocupa a los analistas es el informe de empleo del sector privado de EEUU de ADP de este jueves que arrojó un aumentó en mayo en 37.000 personas. Un dato que supuso un frenazo inesperado para el mercado que esperaba que la cifra se colocara sobre las 115.000 nuevas nóminas, casi duplicando los 60.000 puestos creados en abril.

"La contratación está perdiendo impulso", reconoció este jueves el economista jefe de ADP, Nela Richardson, antes de puntualizar que: "El crecimiento salarial se mantuvo prácticamente sin cambios en mayo, manteniéndose en niveles robustos tanto para quienes conservan su empleo como para quienes cambian de trabajo".

... y la crisis entre Trump y Musk

Al son de estos movimientos, se recuperan en el premercado este viernes los títulos de Tesla que suben algo más de un 5%, según datos de Bloomberg, hasta rozar los 300 dólares por acción tras la fuerte liquidación de posiciones (-14,3%) sobre el fabricante de vehículos eléctricos por la ruptura de relaciones entre Trump y el magnate propietario de la marca, Elon Musk, hasta hace unas semanas, mano derecha del republicano en la Casa Blanca.

"Sin mí, Donald Trump habría perdido las elecciones", comentó en un mensaje el empresario propietario de la red social X antes de preguntarse en otro post si, quizás, es el momento de crear "un partido político nuevo en América" que "realmente represente" al 80% [de la gente] que "está en el medio".

La respuesta de Trump no se hizo esperar. Calificó de "loco" a Musk y disparó sin miramientos a su bolsillo. "La manera más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es finalizar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!", destacó en otro mensaje en su red social Truth Social.

La disputa alcanzó su punto álgido cuando Musk acusó a Trump de encubrir su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, insinuando que su nombre figura en documentos confidenciales.